美墨边境单月被捕非法移民数量创13年来新高

据美国海关和边境保护局5日发布的数据，今年5月共有逾13万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕，单月被捕人数创13年来新高。

数据显示，5月被逮捕的非法移民达132887人，较4月增长33.8%；另有约1.14万人被拒绝入境，较4月略有上升。从今年3月起，美墨边境被捕或被拒入境移民数量连续3个月超过10万人。

非法移民长期以来一直是美墨、美国与部分中美洲国家关系中的热点问题。美国总统特朗普5月30日宣布，美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。墨西哥总统洛佩斯当天表示，墨西哥已尽力采取措施，社会问题不能通过关税或强制性措施解决，呼吁两国寻求对话、以慎重负责的态度采取行动。

多年来，美国联邦政府一直使用“边境逮捕量”数据估测非法移民的入境数量。美国海关和边境保护局通常在每月第二周发布这类数据。美国媒体普遍认为，此次提前一周宣布数据，意在对力图通过谈判解决关税和非法移民问题的墨西哥政府施加压力。（记者徐剑梅 刘阳）

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