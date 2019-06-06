“海上雅韵”精品音乐会在布鲁塞尔举行

器乐合奏《焰》把音乐会推向高潮。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔6月5日电 （记者 任彦）一把琵琶，一支竹笛，一把中阮，此起彼伏、交缠唱和。6月5日晚，来自上海民族乐团的三位青年演奏家，在布鲁塞尔中国文化中心奉献了一台刚柔相济、声情并茂的音乐会。

中阮独奏《丝路驼铃》由中国西北地区的民歌素材创作而成，描绘在古丝绸之路上行走的驼队，驼铃声由远而近又渐渐远去。作为上海民族乐团时尚品弦阮组合第一中阮，沙漠的演奏富于变化，具有很强的艺术感染力。

笛子独奏《鹧鸪飞》的创作灵感来自于唐代大诗人李白的诗，表达了对自由的向往。青年竹笛演奏家陈昀颖的演奏风格独特，乐曲前半部分典雅婉约，后半段运用了特殊的技巧循环呼吸，技惊四座，赢得阵阵掌声。

《十面埋伏》是一首琵琶名曲，极尽琵琶的各种技巧，最能考验演奏者的演奏水平。俞冰全身心投入到演奏当中，时而婉转低回，时而激越高亢，把沙场征战的惊心动魄淋漓尽致地表现出来。他被誉为“琵琶王子”，是一位世界级琵琶演奏家，演奏风格极富感染力。

三人最后合奏演出的《焰》把音乐会推向高潮。该曲改编自《彝族舞曲》和《送我一枝玫瑰花》，以琵琶、笛子作为传统声线，融合中阮的立体感，并加入了当代音乐节奏和声与琵琶的对奏，在拆分和组合中再现经典。柔和与刚强的碰撞，乐曲中火焰与玫瑰的元素，加之极富表现力的舞台展示，以热情奔放的力量感染了观众。

这台主题为“海上雅韵”中国民乐精品音乐会由布鲁塞尔中国文化中心和上海民族乐团共同举办。中国驻比利时大使馆临时代办张弛、中国驻欧盟使团教文处公参车伟民、中国驻比利时大使馆文化参赞向世海、布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友、上海民族乐团副团长钱卫红及当地嘉宾130多人观看了演出。

演出前，张弛致辞，他说：“近年来，随着中比双边政治、贸易与文化交流活动的不断加强，中比人民间的友谊愈加深厚。音乐是人类无国界的语言，无论是寓意丰富的中式乐曲，还是形式多样的西方旋律，人类对真与美的追求始终贯穿在文化发展的进程中。此次音乐会有助于比利时及欧洲民众更好地了解中国传统文化的独特意境，给欧洲民众带来不一样的视听享受。”

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