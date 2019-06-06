“海上雅韵”精品音乐会在布鲁塞尔中国文化中心奏响

人民网布鲁塞尔6月5日电 （记者方莹馨）夏风，伴着布鲁塞尔市花“鸢尾”独有的馨香，“海上雅韵”精品音乐会于当地时间6月5日晚在布鲁塞尔中国文化中心华丽绽放，这台由布鲁塞尔中国文化中心和上海民族乐团精心打造的中国民乐精品音乐会，为比利时及欧洲观众带来了融中国传统音乐和当下民乐风格于一体的艺术享受。

中国驻比利时王国大使馆临时代办张弛、中国驻欧盟使团教文处公参车伟民、中国驻比利时王国大使馆文化参赞向世海、布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友、上海民族乐团副团长钱卫红以及来自比利时和欧洲的130多位嘉宾观看了演出。

演出前，张弛与观众分享道：“音乐是人类无国界的语言，无论是寓意丰富的中式乐曲，还是形式多样的西方旋律，人类对真与美的追求始终贯穿在文化发展的进程中。近年来，随着中比双边政治、贸易与文化交流活动的不断加强，中比人民间的友谊愈加深厚。此次音乐会，上海民族乐团将以中国当代民乐的最高水准，为观众们献上一场流连难忘的演奏盛宴。”

布鲁塞尔中国文化中心小礼堂舞台上，一把琵琶、一支竹笛、一把中阮，此起彼伏、交缠唱和。来自上海民族乐团的琵琶演奏家俞冰、笛箫演奏家陈昀颖、阮演奏家沙漠或独自灿烂展技，或默契三两合奏，以音乐再弹经典、再释经典，流转出精致神奇的中国民乐世界。

乐韵悠然，娓娓道来。跟随温暖明亮的旋律，中欧观众步入了一场中国民乐之旅。根据古曲改编的中阮独奏《酒狂》、琵琶独奏《十面埋伏》、阮与笛合奏《妆台秋思》等曲目，令观众感受到中国传统乐器的悠久历史和深邃的文化意境。其中琵琶演奏艺术领域最具代表性的传统名作《十面埋伏》，极尽琵琶的各种技巧，把古代琵琶表演艺术发挥到登峰造极的地步。

改编自《彝族舞曲》《送我一枝玫瑰花》的《焰》，主奏的三个乐器既有独立部分又相互融合，以琵琶、笛子作为传统声线，融合中阮的立体感，并加入了当代音乐节奏和声与琵琶的对奏，在拆分和组合中再现经典。

民间乐曲《鹧鸪飞》灵感来自于唐代大诗人李白的诗。揭示人们向往自由、追求光明的崇高愿望。乐曲前半部分典雅婉约，后半段运用了特殊的技巧循环呼吸。观众被演奏者出神入化的技艺迷醉折服滋养。

古曲《春江花月夜》，通过委婉质朴的旋律，流畅多变的节奏，巧妙细腻的配器，丝丝入扣的演奏，形象地描绘了月夜春江的迷人景色，尽情赞颂江南水乡的风姿异态。

风格独特的地域音乐令乐迷直呼过瘾。中阮独奏《丝路驼铃》由中国西北地区的民歌素材创作而成，描绘在古丝绸之路上行走的驼队，驼铃声由远而近又渐渐远去。笛子独奏《祝贺》改编自北方乐曲，佳节之时互道祝贺的喜悦气氛。

三位演奏家精湛独特的艺术功力展示了中国民乐的魅力。美妙动听、穿越时空的中国好声音令观众流连忘返。宾客随乐而动，对艺术家扎实圆熟的技巧和深具感染力的演绎报以频繁喝彩。

近年来，上海民族乐团秉持“民族音乐、当代气质、国际表达”的艺术理念，打造了“海上生民乐”“共同家园”“上海传奇·外滩故事”“英雄”“栀子花开了”等一批颇具口碑的主题音乐会。这次音乐会是上海民族乐团第二次与布鲁塞尔中国文化中心友情合作，上海民族乐团期待未来有更多交流契机，用中国民族音乐推动中比、中欧艺术交流与合作。

“海上雅韵”是今年上海民乐团走进比利时的第一站，6月7日将走进布鲁日，开启上海民乐团走进比利时第二站，用民乐与当地民众共庆端午节。

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