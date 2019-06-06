巴育再次当选泰国总理

新华社曼谷6月5日电（记者杨舟）泰国现任总理巴育5日在新一届国会上下两院第一次常务会议上当选为泰国新一任总理。

泰国国会主席川·立派5日晚在曼谷北郊临时会议点召开的新一届国会上下两院第一次常务会议上宣布，巴育获得过半票数，当选为新一任总理。在两院共同投票中，巴育获得500票，他的竞争对手、新未来党党首塔纳通获得244票，有3票弃权。

泰国国会上下两院当天共计747名议员出席会议，会议主要议程是选出新一任总理。支持巴育再次当选的人民国家力量党在会议开始后即提名巴育为新总理人选，新未来党则推举塔纳通为新总理人选，两派经过约11个小时的辩论后于当晚举行投票。

2019年3月24日，泰国举行政变近5年来首次大选，最终产生了由500名议员组成的国会下议院，国会上议院250名议员则由巴育领导的全国维持和平秩序委员会挑选产生。根据泰国宪法，新一届国会成立后，由国会主席召集上下两院750名议员就各政党推举的总理人选进行表决，获得半数以上支持的候选人当选新总理。

2014年，泰国军方发动政变，推翻时任总理英拉领导的为泰党政府。时任陆军司令的巴育随后领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。

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