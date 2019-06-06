新华社北京6月5日电题：“美国吃亏论”别有用心 挑起经贸摩擦损人害己——专家学者评析中美经贸摩擦问题与出路

新华社记者刘东凯、王优玲、刘红霞

近来，美国一些政客大肆宣扬所谓“美国吃亏论”等谬论，试图为美方升级经贸摩擦找借口。中国社会科学院5日举办“中美经贸摩擦问题与出路”论坛，与会专家学者认为，美方逆全球化潮流而动，尽显霸凌本质，不仅无助于解决美国发展失衡问题，还破坏全球供应链、产业链和创新生态，加剧全球经济下行风险，其结果只能是损人害己。

“美国吃亏论”别有用心

“显然，‘美国吃亏论’是一个无知且隔断历史的判断。”中国社会科学院原副院长、学部委员李扬说，美国利用其霸权地位，将自身实体经济和货币金融体系彼此映照、相互支撑，并据此形成由其主导的全球经济金融治理体系，从而获得超额利益。

“无视这一事实去妄谈‘吃亏’，是别有用心的。”他补充道。

多位专家学者指出，美国贸易逆差长期存在，并在波动中不断增长。上世纪60年代以来，美国始终居于全球货物贸易失衡的逆差一方；而包括德国、日本等和中国在内，多个经济体为顺差一方。

“因此，贸易失衡最重要的根源在美国。”社科院美国研究所所长吴白乙说，但美国政府把着力点放错了地方，没有专心清理数十年来的国内积弊及其背后的制度成因，而是将国内问题国际化，向贸易伙伴发难，甚至采取加征关税、限制投资、技术封锁等恶劣手段进行极限施压。

吴白乙说，最近一年多来，美方一些政客指责中国“偷走美国工人的工作”“偷走美国财富和知识产权”，动用加征关税等非理性手段加剧经贸摩擦。“其荒唐说法不仅罔顾事实，也不合乎国际经济交往的正常逻辑。”

“美国是经济全球化的重要参与者和获益者。”社科院副院长蔡昉说，美方的单边主义、保护主义和霸凌行为必然使美国经济反受其害。

逆全球化而动徒劳无益

退出联合国教科文组织，退出联合国人权理事会，退出跨太平洋伙伴关系协定、气候变化巴黎协定、全球移民协议、伊朗核问题全面协议……一言不合就“退群”，已经成为美国的任性常态。

“美方充分利用自己在制定规则、领导国际机构等方面的主导作用，企图‘长袖善舞’，同时又竭力避免受规则约束，表现出对国际规则的‘两面性’。”社科院国际法研究所副所长柳华文说，美方一系列做法敲响了破坏世界经济增长和国际法律秩序的警钟。

社科院经济研究所所长黄群慧认为，当一国政府以各种理由通过加征关税、直接限制企业跨国经营行为、以国内法律干涉国际生产活动的时候，必然会迫使企业打破现有的全球供应链和产业链布局，进而扰乱全球经济秩序，破坏市场竞争体系，扭曲全球资源配置，最终导致全球经济效率受到很大损失。

美方对中国及其他主要贸易伙伴升级贸易摩擦不得人心。蔡昉说，这不仅是一种针对他国的霸凌行为，而且极大危害着全球经贸秩序，造成巨大的负外部性，在伤害其他国家之后，终究会形成反向的影响。

与会专家学者指出，美国挑起经贸摩擦显著加剧全球贸易不确定性，已使全球订单下降，贸易增速急剧下滑。根据WTO统计，今年一季度，美国货物出口增长1.5%，增速比去年同期下降了6.5个百分点。

“贸易战不仅解决不了问题，反而会损伤各方利益，因此不得人心。”社科院日本研究所所长杨伯江说。

杨伯江以长达数十年的日美经贸摩擦为例说，美国通过升级贸易摩擦的做法没有能够真正解决当初的所谓“问题”。“无论是对美国还是对日本而言，贸易战都对经济正常发展造成长期或短期、明显或隐性的严重损伤，而这种损伤本来是可以避免的。”

做好自己就是贡献全球

中美经贸摩擦，既是“遭遇战”，又是“持久战”。与会专家学者认为，应对挑战，中国最重要的还是保持战略定力，办好自己的事。

“做好自己就是贡献全球。”蔡昉认为，面对“逆风”，中国应以改革红利稳定增长，以社会政策稳定民生，以进一步对外开放维护经济全球化。

李扬认为，在中美经贸摩擦升温的背景下，必须做好充分准备，防止经贸摩擦演变成为以汇率战为中心的金融战。“既然中美经贸摩擦已经长期化，为安全计，我们必须锤炼自己的货币等宏观政策予以应对。这显然对国内金融改革提出了更高、更为紧迫的要求。”

与会专家学者认为，美国单方面挑起并升级经贸摩擦，将加剧美国及全球经济下行风险；即使短期内美国经济可以承受，但假以时日，对美国经济的不利影响将会逐渐显现，受预期影响，美国股市将会更早作出反应。

商务部国际贸易经济合作研究院美大所副所长周密认为，信用获得很漫长，破坏一瞬间。美方屡屡出尔反尔、不讲诚信，将对美国国际信用造成严重损害，最终让美国在国际社会成为“孤家寡人”。

社科院工业经济研究所研究员李雪松认为，面对“谈谈打打”的经贸摩擦，时间在中国这边，中方可以从容应对。合作是中美两国唯一正确选择。本着相互尊重、平等互利的精神，中美最终需要通过对话和磋商来解决分歧和摩擦。

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