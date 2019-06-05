2019年“春蕾助学·澳鼎圆梦”捐赠启动

人民网讯 6月4日，2019年“春蕾助学·澳鼎圆梦”公益活动捐赠暨启动仪式在青岛举行，这是中国儿童少年基金会和青岛澳鼎生物科技有限公司第四次为儿童教育事业携手合作。中国儿童少年基金会秘书长朱锡生接受来自青岛澳鼎生物科技有限公司的100万元捐赠。

朱锡生致辞表示，“春蕾助学·澳鼎圆梦”公益活动是积极响应和配合落实中央脱贫攻坚三年规划部署安排的重要举措，让贫困地区的儿童都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递是我们共同的愿望和目标。他对青岛澳鼎及其员工长期以来积极参与、热情支持和慷慨捐助儿童慈善教育事业表示高度赞赏。

据悉，2016年以来，青岛澳鼎生物科技有限公司累计向中国儿童少年基金会捐赠430万元，资助全国6000余名贫困家庭学生。不仅从经济上帮扶贫困儿童，还注重受助儿童人格品质全面发展。他们与孩子们结成长期帮扶对象，通过电话、家访、举办夏令营等方式，鼓励贫困儿童在困境中建立自强自立的品格。从2018年开始，他们结合企业的资源优势，为“因病致贫，因病返贫”的困难学生家庭捐赠公司产品，进行健康扶贫。

中国儿童少年基金会的品牌公益项目“春蕾计划” 自1989年实施以来已成为我国社会知名度最高的慈善品牌项目之一，为促进女童教育和男女平等发挥了独特作用。

截至目前，“春蕾计划”已资助女童369万人次，捐建春蕾学校1811所，对52.7万人次女童进行职业教育培训，编写发放护蕾手册217万套，一大批“春蕾女童”在党的温暖及全社会的关心关爱下，改变了个人和家庭命运，成为中国特色社会主义事业的有用之才和建设者。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)