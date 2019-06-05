地方政府参与“17+1合作”绩效评估指数发布

人民网讯 6月5日，中国社会科学院17+1智库网络首次发布了2018年度地方政府参与“17+1合作”绩效评估指数及城市排名。

报告从各地区设施联通水平、经贸合作水平、政策对接水平、人文交流水平以及智库参与水平五个方面入手，为我国城市对接“17+1”程度进行系统量化与客观评测，在完善我国地方参与国际合作测度研究体系的基础上，为进一步明确我国对接中东欧区位“高地”、优化我国城市同中东欧国家合作路径提供了科学有力的数据支撑。

在综合绩效方面，当前，宁波同中东欧国家地方合作水平十分突出，其绩效指数得分遥遥领先于我国其它城市，这不仅得益于宁波外向型发展的先天优势，并且更得益于其自身对于“17+1合作”的高度重视与积极对接。

在分项测度方面，首先，我国地方城市同中东欧国家设施联通水平排名前3位的城市分别为天津、厦门以及宁波，全部为沿海城市，而显著的港口对接优势成为了这些城市实现联通水平领先的重要因素。

经贸合作是“17+1合作”的压舱石与推进器，同样，在地方参与“17+1”合作绩效指标体系中，经贸合作水平的权重占比最高，成为了衡量地方参与“17+1”合作五大维度中最为重要的维度。在经贸合作水平测度结果中，宁波依然高居我国城市的榜首。作为全国唯一启动建立17+1经贸合作示范区的开放城市，宁波是我国同中东欧经贸对接的前沿高地，而逐年上升的双边贸易投资规模也反映出了宁波同中东欧巨大的经贸合作潜力，这也为其同中东欧各国双边经贸合作关系的稳步向前发展奠定了坚实的基础。

在政策对接水平方面，宁波结合自身发展实际，面向“17+1合作”有针对性地提出了 “3362”的总体框架，即“三个首选之地”、“三大平台”、“六大示范工程”以及20项重点工作，从而为其全方位对接“16+1”提供了有力的政策保障，因此在该分项测度上依旧排名第一。

我国城市同中东欧国家的人文交流指标包含了友好城市、双向旅游、合作办学等多项因素，而提升人文交流水平有助于我国地方同中东欧国家发挥各自优势、把握发展机遇、实现互利互惠，因此是我国地方参与“17+1合作”的关键着力方向。

在智库参与度方面，北京无论是17+1智库网络理事单位数量、中东欧合作研究中心数量，还是研究成果发文量均高居我国城市首位，智库参与水平指标远高于国内其它城市。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)