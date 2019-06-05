白色沙滩、豪华度假村、全年阳光：马尔代夫美妙旅行

Coco Palm Dhuni Kolhu度假村。

一个梦想的旅行目的地，美丽的白色沙滩、豪华的度假村、一流的珊瑚礁浮潜，以及全年的阳光，这就是美妙的马尔代夫。

首都附近的世外桃源

Kuredu Resort＆Spa度假村，有水上飞机的短途机场接送服务，是一个拥有五家餐厅的热带岛屿度假村。

在这个宜人、安静的度假胜地，你可以选择蜜月套房、水上别墅和海滩简易别墅。

网球和潜水

Kurumba是一个靠近首都的可爱小岛度假村。配有网球场、健身房、浮潜设施以及潜水中心。

餐厅供应日本、泰国、意大利和中东菜肴。

适合家庭和美食家

瑞堤法鲁度假酒店（Reethi Faru Resort），于去年11月开业，设有一系列智能别墅、水疗中心、游戏室和水上运动中心。

客人还可以在露天烧烤区烹饪并享用美食。

活动丰富多彩

Reethi Beach度假酒店位于巴阿环礁（Baa Atoll），设有潜水中心、水上运动中心、灯光网球场、壁球场、羽毛球场和健身房，很适合运动。

环岛游

尝试深海捕鱼，在当地的家中享受美食，以及参加带导游的环岛游。旅程包括马累环礁的五个岛屿，搭乘渡轮，住简单的酒店。

浪漫随意

住在位于Baa Atoll的Coco Palm Dhuni Kolhu度假村的亮点是你可以在度假村的厨房花园品尝马尔代夫烛光美食。之后，可以在海滩上享用鸡尾酒，然后回到别墅小屋。

水下用餐

在You＆Me by Cocoon的水下餐厅边观赏鱼边用餐，这是一个位于Raa Atoll的岛屿度假村。

客人可以在Veuve Clicquot酒吧品尝香槟，在Elizabeth Arden水疗中心享受理疗服务。客房的装饰也质朴别致。

赤道高尔夫

马尔代夫的一个九洞高尔夫球场，可以在远处南部的阿杜环礁的香格里拉薇宁姬莉度假村（Shangri La Villingili）找到。

这里还有一个拥有高品质餐厅的水疗中心。

豪华舒适

拉尔环礁（Raar Atoll）的Faarufushi Maldives是一个全新的度假胜地，已经是世界小型豪华酒店集团（Small Luxury Hotels of the World Group）的成员。

无边泳池通往休闲凉亭和带水力泳池的水疗中心。

海龟和宁静

野生海龟在One＆Only Reethi Rah度假村周围的海滩上产卵，它们的巢穴受到海洋生物学家的精心保护。

酒店别墅布置典雅，提供网球，浮潜和滑水等活动。

独特的度假胜地

Velaa Private Island酒店位于马尔代夫北部的诺魯环礁（Noonu Atoll），是该国最独特的度假胜地之一。

别墅拥有桃花心木镶板墙、柚木家具、高高的天花板，隐蔽在花园中的私人游泳池以及专门的管家。

自己的游泳池

位于诺魯环礁（Noonu Atoll）的Cheval Blanc Randheli度假村，有46栋别墅，均设有12.5米无边泳池、私人管家、水疗中心和网球场。

(责编：燕勐、杨牧)