千名中国游客友好交流团访问柬埔寨

人民网曼谷6月5日电 （记者赵益普）为庆祝2019中柬文化旅游年，中国文化和旅游部同柬埔寨旅游部、柬埔寨文化艺术部近期共同邀请了2000名中国友好使者访问柬埔寨，并于6月5日在柬埔寨首都金边成功举办了中柬文化旅游友好交流大会，约3000名中柬各界朋友汇聚一堂，共话友谊。

文化旅游活动是传播文明、增进友谊的桥梁。为进一步推动两国人文交流，夯实中柬友好的民意基础，今年年初，中柬两国领导人共同宣布2019为中柬文化旅游年。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中柬文化旅游年正式开启后的短短数月，双方成功在柬埔寨举办了“感知中国，江苏文化周”、广东大型潮剧潮乐文艺演出等一系列丰富多彩的文化旅游交流活动，希望中柬双方以文化旅游年为契机，坚持官民并举、植根基层、面向民众，实现人文交流的大众化、多样化、常态化。

柬埔寨副首相兼内阁办公厅大臣宾成表示，欢迎来自中国的两千名友好使者到访柬埔寨，相信此行将有助于中方了解柬埔寨旅游投资商机，扩大柬埔寨旅游发展潜力的宣介力度，吸引更多中国游客来柬旅游。中柬文化旅游友好交流大会的成功召开，也充分体现了由柬中两国历代领导人精心培育的柬中传统友好情谊正不断迈上新台阶。

柬埔寨旅游部长唐坤表示，将2019年确定为“柬中文化旅游年”，并举办此次2000名中国友好使者来柬活动是加强两国旅游、经济、文化与人文等合作交流的推动力，也是实现构建柬中命运共同体的重要基础。

根据柬埔寨旅游部官方数据，2018年柬埔寨接待国际游客620万人次，同比增长11%。其中，接待中国游客202万人次，同比增长67%，在柬埔寨十大国际客源国中位列第一。2019年第一季度，柬埔寨接待国际游客180万人次，同比增长9.7%。其中，接待中国游客68万人次，同比增长35.1%。目前，每周有400多个航班在中柬两国之间往返，将远远不断的中国游客送至柬埔寨。柬埔寨旅游部预计在2019年接待中国游客260万人次。事实证明，文化旅游年的举办极大地推动了两国的人文交流。

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