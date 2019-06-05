中国画坛三泰斗访美交流

中国画坛三位泰斗靳尚谊、詹建俊、全山石在纽约洛克菲勒中心举办的艺术研讨会上发言交流。李晓宏摄

人民网纽约6月3日电 （记者李晓宏）中国画坛三位泰斗靳尚谊、詹建俊、全山石组成的访美代表团3日抵达纽约，与当地艺术界进行热切对话与交流。

当日下午，在纽约洛克菲勒中心举办的艺术交流研讨会上，中国驻纽约总领馆文化参赞李立言在致辞中表示，三位大师的作品融汇东西方元素，激发审美共鸣，他们不仅是在油画艺术创作领域取得卓越成就的杰出艺术家，也是推动油画与中国传统文化相结合的杰出美术教育家，耄耋之年仍热心身体力行地支持中西人文交往，对促进不同文明之间相互包容、交流互鉴，有很强的现实意义。期待在他们的带动下 ，中美艺术界之间能有更多的互动与合作。

85岁的知名画家、新中国美术教育的奠基者、原中央美院院长靳尚谊表示，上世纪80年代初自己第一次到访美国，几十年过去了，中国经济发展取得举世瞩目的成就，纽约的变化也不小，突出的感觉是人多了，鳞次栉比的摩天大楼多了，两国艺术交流增多了。希望中国的艺术工作者在继续学习和汲取世界优秀成果的基础上，加强中西艺术的深层融合，进一步推进中国油画的繁荣发展。

“艺术创作有高原也要有高峰。”年近90岁的原中国美协副主席、中国油画学会主席詹建俊和中国油画学会副主席全山石表示，中国的油画教育在严格按照西方学术规范教习的同时，结合中国元素形成自己的特色。我们把中国各种风格的油画组织起来进行国际巡展，不仅赢得法国、意大利等欧洲国家如潮好评，也促进中国油画艺术的发展和进步。

“老骥伏枥，志在千里。”三位大师对艺术发展开放包容的姿态、壮心不已的追求令与会的美国当地艺术基金会和画廊从业者代表深深感动。他们介绍，目前美国画廊界出现举办艺术展览、像小的博物馆一样的发展趋势，希望加强合作引进更多中国艺术家作品来美国交流，与大师们一道推动艺术走进大众。

在美访问期间，三位大师在美国罗丹国际艺术家基金会、美国中国当代艺术基金会等安排陪同下，赴华盛顿、费城、纽约和波士顿等地参观博物馆、画廊、国家艺术公园等文博机构，并与当地艺术家开展对话交流。

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