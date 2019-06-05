原标题：中俄关系行稳致远 合作共赢树立典范

新华社莫斯科6月5日电 综述：中俄关系行稳致远 合作共赢树立典范

新华社记者栾海

应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平于5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。

此访正值中俄建交70周年。经过70年发展，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期。两国在政治、经贸、人文、外交与国际事务等各领域合作均取得丰硕成果，也为地区和世界和平、稳定、发展作出了积极贡献。

两国始终秉承《中俄睦邻友好合作条约》精神，政治互信牢固，均视对方为本国外交优先方向，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。双方建立起完备的高层交往和各领域合作机制，及时就彼此关切的重大问题深入磋商、坦诚交流。

中俄元首外交始终引领两国关系不断向前推进。中俄素有元首年度互访的惯例，有着相互支持对方举办大型活动的传统，这不仅促进了大国关系良性互动，也对建立新型国际关系产生了深远影响。中俄两国相互支持对方举办主场外交活动，充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

2013年以来，两国元首在双、多边场合会晤近30次，多次通电话和互致信函。今年4月26日，两国元首在北京举行会谈时，习近平主席指出，70年来，两国关系风雨兼程、砥砺前行，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。普京总统则表示，当前俄中全面战略协作伙伴关系达到历史最好水平，成为国家间关系的典范。

近年来，中俄经贸合作在规模和质量上不断实现新突破，结构持续优化，内生动力不断增强。2018年，两国双边贸易额突破1000亿美元，创历史新高。中俄贸易的产品种类出现了不少新的增长点，俄对华粮食、植物油等方面的出口均呈现快速增长趋势。跨境电商成为中俄贸易的另一亮点。俄九成跨境网购商品来自中国，俄邮政已增加飞往中国的航班。中俄能源合作也迈上更高水平。中俄东线天然气管道即将建成供气，首船亚马尔液化天然气运抵中国。

中俄地方合作逐步实现深度对接，互联互通日趋紧密。在中俄地方合作交流年带动下，两国地方交往持续扩大。中俄“长江－伏尔加河”地区、中国东北与俄远东地区，以及边境口岸地区的合作不断深化。黑河公路桥、同江铁路桥成功合龙。“滨海1号”“滨海2号”陆海联运国际交通走廊、中蒙俄经济走廊等交通基础设施项目稳步推进。中俄多个城市间开通直飞航班，带动旅游人数增长。

在人文交流方面，中俄近年来开展了“国家年”“语言年”“旅游年”“青年友好交流年”“媒体交流年”等大型活动，切实拉近两国民众距离，促进了民间友好交流。

中俄切实推进“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接合作。2015年5月，中俄元首共同签署《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，开启对接合作之路。2018年5月，中国同欧亚经济联盟签署经贸合作协定，这是双方对接合作迈出的重要一步，也是对接合作的重要早期收获，为深化双方经贸合作提供了制度性保障。深化对接合作无疑将为两国发展振兴和本地区繁荣稳定作出更大贡献。

中俄倡导建立以合作共赢为核心的新型国际关系，维护以联合国为核心的国际体系。中俄不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系为国际社会树立了榜样。双方将继续在联合国、上海合作组织、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织等多边框架内广泛开展合作，推动构建人类命运共同体，推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。

站在新的历史起点上，中俄关系迎来新的发展机遇。相信在中俄双方共同努力下，习近平主席此次俄罗斯之行一定会取得圆满成功，推动中俄关系继往开来，进入新时代，为两国发展振兴和世界和平稳定作出更大贡献。

(责编：刘洁妍、杨牧)