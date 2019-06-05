辛识平：美方的所谓声明罔顾事实混淆视听

新华社北京6月4日电 题：美方的所谓声明罔顾事实混淆视听

辛识平

6月2日，中方发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，系统梳理了中美经贸摩擦的来龙去脉，郑重阐明中方原则立场，严正指出美方责任，用事实说话，以道理服人，再次体现出中方一以贯之的坦诚和务实，旨在敦促美方尽快回归理性，通过对话而不是对抗来解决问题。然而，美国贸易代表办公室和财政部6月3日就中方白皮书发布的声明，仍然弥漫着霸凌的色彩和强权的逻辑。

硬着头皮罔顾事实。与中方白皮书每一条说法都有据可查不同，美方的声明只不过是把一年多来反复抛出的“不公平竞争”“窃取知识产权”等所谓理由再次苍白地重复一遍，拿不出任何有力的证据。美方罔顾中美经贸互利双赢的主流和大局，罔顾美国经济自身存在的问题，罔顾中国输美商品给美国民众带来的利好，罔顾挑起经贸摩擦对美国企业和民众的伤害，夸大所谓“不公平贸易”及其带来的“损害”，为其挥舞关税大棒、推行霸凌主义寻找借口和幌子。

以强权逻辑混淆视听。中方白皮书清清楚楚指出了美方出尔反尔、不讲诚信导致经贸磋商严重受挫的事实。尤其是头两次，在双方谈判取得重要进展时，去年3月份美方悍然抛出所谓对华“301调查”报告，5月份则是公然撕毁联合声明，背信弃义还能理直气壮，令人瞠目。美方不反思自己的过错，对今年5月中方面对美方突然加征关税威胁仍然顶着压力赴美谈判的诚意和努力避而不谈，反过来偷换概念地表示，美国突然上调关税是为了回应中方在谈判中的所谓“后撤”，将破坏磋商的责任硬加到中方头上。至于中方指责的美方“301调查”，单边主义色彩浓厚、违反国际规则，美方的应对之策则是悄悄在声明中隐去了“301”这一“敏感词”，只称其为“在总统授意下的一项调查”。

高高在上的霸凌姿态。说到美方对中国加征关税，美方声明是为了“抵消中国行为对美国产业造成的伤害”，而中国的反制则被认为是“没有建设性地合作”，这难道不是典型的“只许州官放火，不许百姓点灯”？在声明中，美方表示“可执行性”是“必要的”，作为谈判的一方，他们要求另一方“作出详细、可执行的承诺”。如果中国反过来以同样标准要求美国，不知道他们会作何感想？拿不平等当先决条件，其霸道逻辑无非是，接受美方的条件才是公平，服从“美国优先”才叫公正。

合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好的未来，但是合作共赢的前提一定是相互尊重、平等互利。美方如果继续执迷不悟，就算声明一百次也不会管用。

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