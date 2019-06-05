德国破坏自动取款机犯罪案件增多

新华社柏林6月5日电（记者田颖）德国联邦刑事警察局4日公布的报告显示，2018年德国发生的破坏自动取款机犯罪案件数量比上年增长18%。
根据这份报告，2018年德国共发生590起损坏自动取款机的犯罪案件，其中369起案件涉及爆破自动取款机。爆破成为犯罪分子损坏自动取款机的常用手段。
通过爆破自动取款机，犯罪分子共窃取约1800万欧元现金。此外，爆破本身造成的财产和物质损失也极其巨大。
除损坏自动取款机之外，德国警方去年还记录了449起通过技术操控自动取款机窃取个人银行信息的犯罪案件，其中343起案件发生在首都柏林。这些案件的受害者往往是来自非欧盟国家的游客，因为这些游客的银行卡没有EMV芯片加密保护。
报告称，由于技术操控自动取款机越来越困难，越来越多的犯罪分子采用在自动取款机上安插恶意软件实施犯罪。
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