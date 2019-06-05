原标题：“做好中俄文化传播的使者”——音乐为中俄人文交流“增色”

新华社哈尔滨6月5日电 题：“做好中俄文化传播的使者”——音乐为中俄人文交流“增色”

新华社记者强勇、董宝森

在哈尔滨音乐学院一间教室里，50岁的俄罗斯教授安德烈·伊万诺维奇正指导中国学生李梓平，弹奏普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲，天籁般的声音从他指间缓缓淌出……

“普罗科菲耶夫的作品富有激情和生命力，但技术处理上有难度，安德烈教授帮我更好地融入其中。”大一学生李梓平说。

专研中俄音乐、传授钢琴技艺，这是安德烈·伊万诺维奇两年来在哈尔滨的日常生活。

安德烈从小与音乐结缘，6岁接触钢琴，音乐功底深厚，后来在俄罗斯圣彼得堡国立音乐学院任教。因圣彼得堡国立音乐学院与哈尔滨音乐学院有合作，2017年他受邀来到哈尔滨。

“在俄罗斯，哈尔滨这座城市非常有名。”安德烈对哈尔滨的了解主要在音乐方面。他说，哈尔滨是中国现代音乐的发源地之一，诞生了中国最早一批音乐学院和交响乐团。

在教课之余，安德烈会定期举行钢琴公益演出，能容纳近800人的学院音乐厅经常爆满。哈尔滨音乐学院副教授石丹说，安德烈对中国的一些乐曲很感兴趣，他在音乐会上时常弹奏的《彩云追月》等作品受到观众喜爱。

从音乐开始，安德烈慢慢融入哈尔滨这座城市。哈尔滨很多建筑的风格与俄罗斯极为相似，这让初到中国的安德烈颇为惊讶和高兴。“看到这些熟悉的建筑，心里觉得很亲切。”他说。

安德烈还爱上了中国美食。他笑着说，他第一次吃到饺子的时候，幸福感瞬间“爆棚”。现在他的个人目标书上又增加了一项内容：尝遍中国菜。

安德烈的同事、哈尔滨音乐学院副教授林岩曾到俄罗斯交流访学。回国已经一年多，他还保持着和圣彼得堡国立音乐学院一些同事、朋友的联系。“俄罗斯音乐的底蕴深厚，通过学习借鉴，我们新创作的音乐也越来越好。”他说。

截至目前，哈尔滨音乐学院已与圣彼得堡国立音乐学院、喀山国立音乐学院、哈巴罗夫斯克国立文化学院等多所俄罗斯院校开展交流，选聘17人次俄罗斯专家来校任教，派出32名师生赴俄罗斯进修。

“音乐为哈尔滨打开了通往世界之门。”哈尔滨市文化广电和旅游局副局长齐杰说，各国文化在哈尔滨交融，尤其以歌唱、舞蹈和乐器演奏为代表的俄罗斯艺术备受欢迎。哈尔滨还被联合国授予“音乐之都”称号。

“音乐是人类共同的语言。”未来，安德烈还将在哈尔滨工作很长一段时间。“我希望做好中俄文化传播的使者，让两国人民彼此更多些了解。”他说。

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