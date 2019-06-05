原标题：通讯：历史悠久地铁中的新力量——中国公司助力莫斯科地铁建设

新华社莫斯科6月5日电 通讯：历史悠久地铁中的新力量——中国公司助力莫斯科地铁建设

新华社记者张骁 马晓成

走进莫斯科的地铁站，随着幽深的扶梯缓缓而下，浮现在眼前的是美轮美奂的宫殿，复古吊灯、精美浮雕和多彩壁画，种种如同艺术陈列馆般的景致，一瞬间把人们带到历史深处。

1935年开通的莫斯科地铁被公认为世界上最美的地铁，堪称“地下艺术殿堂”,是无数游客不可错过的“打卡”胜地。随着中俄经贸合作日益密切，中国公司成为助力建设这一历史悠久的地铁的新鲜力量。

两年前，中国铁建股份有限公司（中国铁建）赢得竞标，承建莫斯科地铁第三换乘环线3个车站主体结构和部分隧道工程。“攻坚克难”成为中国铁建这两年来在建设中的关键词。

“在施工中，我们解决了很多繁琐复杂的问题。”中国铁建莫斯科地铁项目经理薛立强说。

据了解，不同于国内的地铁工程，莫斯科地铁的地质条件、气象条件都十分特殊。

“面对天气环境严峻、土壤结构不稳定、下穿运营车站及河流等众多不利因素，我们克服种种困难，一步步如期完成任务。”薛立强说。

中国铁建承建的莫斯科地铁第三换乘环线维尔纳茨基大街站至米丘林站右线隧道今年4月贯通。莫斯科工程院地铁项目建设负责人谢尔盖·维诺格拉多夫说，中国铁建的工程完全符合设计指标，展现出中国工程建设的高水准。

在建设中，中国铁建不仅展示了解决难题的能力，也展示了中国机械工业的领先水平。建设中采用的盾构机是中国铁建自主设计研发的。“这几台盾构机当属施工中最核心设备，专门针对莫斯科地质与气候条件进行了改进，比如刀盘、刀具都是适应当地地下软土与岩层兼有的复合型地层而研制的。”薛立强说。

维诺格拉多夫表示，中国设备展现出了优异性能，掘进速度很快，工作质量无可挑剔。

中国铁建的良好表现带来了与莫斯科地铁更多的合作。今年2月中国铁建获得莫斯科地铁第三换乘环线东段约3公里线路盾构施工合同，4月又与俄方公司签署莫斯科地铁西南线项目施工新合同。

“本月中旬，‘波琳娜’号盾构机将再出发。”薛立强言语间充满了自豪。中国企业凭借先进的技术、精良的设备和专业的管理体制再次赢得俄方信任和肯定，与其临时签订补充协议，打通维尔纳茨基大街站至诺瓦托罗夫站之间近500米长的隧道。

莫斯科市副市长胡斯努林说，中国建设者为莫斯科地铁建设带来了新经验，期待未来可以和中国伙伴展开更多合作。

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