外交部：希望朝美双方坚定信心，相向而行

人民网北京6月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

国务院副总理孙春兰将于6月11日应邀出席在山东青岛举行的博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会开幕式并发表主旨演讲。

问：你能否证实中国驻加拿大大使即将离任？能否介绍他的去向？谁将接任？

答：中国驻外大使任免需要经过一定程序。至于你关心的具体问题，目前我没有这方面的消息。

问：4日，朝鲜外务省发言人发表谈话称，过去一年，美国有意回避履行朝美在新加坡达成的联合声明，执意要求朝方单方面弃核。联合声明是否成为一纸空文，完全取决于美方如何回应朝方立场。中方对此有何评论？

答：去年6月，朝美领导人实现历史性会晤并发表联合声明，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，这符合历史潮流，也是人心所向。当前半岛和谈进程处在关键阶段。我们希望朝美双方坚定信心，保持耐心，显示灵活，相向而行，继续落实好双方共识，照顾彼此合理关切，推动半岛问题政治解决进程取得进展。中方将同国际社会一道，继续为此作出积极努力。

问：有消息称，中方计划推荐国家禁毒委副主任、香港前警务处长曾伟雄出任联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任。中方能否证实？对此有何评论？

答：中国政府已提名国家禁毒委副主任曾伟雄竞聘联合国驻维也纳办事处总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任。这是中方坚定维护多边主义，支持联合国工作的具体体现。中方愿为推进打击跨国有组织犯罪、开展国际禁毒合作作出更大贡献。

问：苏丹军方驱逐示威民众已造成约60名抗议者死亡。与此同时，中方在联合国安理会反对通过关于谴责苏丹军方暴力行为的简短媒体评论。中方能否解释原因？对此有何评论？

答：昨天我已就苏丹最新局势作了评论。我愿重申，中方一直密切关注苏丹局势发展。我们希望苏丹保持稳定，政治过渡顺利进行，国家早日走上正常发展轨道。与此同时，中方始终认为，国际社会应尊重苏丹人民自主的决定，坚持不干涉内政原则。

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