年少成名”并非压力 期待与中国电影人开展合作

法国电影演员文森特·拉科斯特接受人民网记者专访 （肖骁 摄）

人民网北京6月5日电 （高克 肖骁） “我非常喜爱演喜剧，也非常愿意通过与中国观众和同行的交流进一步加深对彼此的理解。”近日，法国新生代电影演员文森特·拉科斯特（Vincent Lacoste）在参加2019中法文化之春系列活动期间接受人民网记者的专访，为我们讲述了他从影十年来的经历与感受。拉科斯特凭借其出色的演技和可爱诙谐的风格成为法国影坛喜剧界的“当红小生”，并多次获得具有“法国奥斯卡”之称的电影奖项凯撒奖提名。

云淡风轻的外表 精益求精的心

采访时和他的交谈显得轻松而有趣。面对每一个问题，他都不紧不慢地娓娓道来，甚至有时气氛会被他幽默诙谐的语言调和得更加轻松。的确，作为喜剧演员，不但他十四岁出道时的第一部影片《青春期的法国男孩》是一部令人捧腹大笑的法式喜剧，在他参演的24部电影中喜剧的数量就占据了“半边天”。

“我非常喜爱演喜剧，因为这样的影片可以传达给观众多种别样的情绪，且时常是以一种极为细腻的方式。”拉科斯特如是说。

实际上，在他看似风轻云淡的外表下跳动着一颗对待工作严肃、严谨且认真的心。从业十年间，他时刻保持着过人的工作状态，花时间细心研究自己出演的每部作品，这也是为何他参演了近三十部长片和短片，且其中的很多部都成为了法国乃至世界上享有声誉的电影。“我认为演员的真谛在于不断地接触各种全新的领域，充分了解、内化，然后演绎出来，”拉科斯特说。

除了喜剧之外，年轻的拉科斯特涉猎的影视艺术类型之多亦可圈可点。他不但在2012-2013年间参演了埃德瓦·贝耶执导的话剧，还曾为影片《撒哈拉》配音。谈及电影演员、戏剧演员和配音演员这三种不同的职业，他坦言最适合自己的仍是电影演员。“话剧演员需要长时间全神贯注，比如一场两个小时的戏，在此期间演员必须集中全部注意力。但是对于电影演员来说，学会等待是必修课，通常情况下你需要先集中一段时间的注意力，然后等待，之后再集中注意力…而对于配音演员来说，最需要打磨的是口技，因为人物所有的力量都需要通过声音传达出来。”

“年少成名并非一种压力”

用“年少成名”来评价拉科斯特实不为过。“九零后”的他在十四岁时就被导演利雅得·萨杜夫（Riad Sartouf）选中，出演了讲述青春少年成长的影片《青春期的法国男孩》，随即被法国大众熟知。随后他加紧步伐，十年间以多部出色的喜剧片和剧情片俘获了观众的心，他主演的三部影片《阿曼达》、《维多利亚》、《希波克拉底》还为他赢得了三次法国凯撒电影奖的提名。

谈及“年少成名”，拉科斯特觉得自己非常“幸运”。“和大多数学院派演员不同，我在很小的时候就参演了电影拍摄，找到了适合自己的方向。我把这看作一种“幸运”，而非通常所说的“压力”。更重要的是，在这期间我还碰到了我的良师，就是选择我参演《青春期的法国男孩》的利雅得·萨杜夫，当时我毫无演戏经验，是他给了很多实用的建议，在片场外也时常帮助我。”

初识中国兴趣浓厚 期望与中国电影人合作

被问到来中国的感受，拉科斯特坦言这是他第一次来到中国。“中国和法国很不一样，面积大，人很多，饮食尤其有特色。我前几天去了上海，刚一到这座城市就被它的规模深深吸引住了。”拉科斯特如是说。

谈及中国导演，他随即侃侃而谈，称最喜欢的是贾樟柯的作品。“我看过贾樟柯的很多影片，比如《江湖儿女》。我很喜欢他对于中国文化的理解，这使我受益匪浅。”

实际上，法国电影人对于“中国元素”的热情源远流长。早在1958年中法建交之前，中法电影界即先行一步，合拍了《风筝》。这之后大批中法合作影片也如雨后春笋般产生。说到中法电影界的进一步合作，他认为：“中国电影中的很多美学特征都很值得法国借鉴，包括用镜头讲故事的方式。”

此外他还表达了自己对于与中国电影人合作的愿望。“我非常愿意通过同中国观众和中国电影人的交流进一步加深对彼此的理解。虽然我主修喜剧，但是对于很多国外电影人的其他风格我也有着浓厚的兴趣，非常希望能和他们合作，比如参演一些中国的科幻片或是动作片。”

在他看来，电影的口碑和票房并非一对矛盾，反而存在很强的互补性。“获得票房最好的方式就是好的口碑。一个好的电影必须是真诚且不做作的。只有这样的电影才能收获好的口碑，进而在票房上获得优异成绩。”

今年是拉科斯特第一次参加中法文化交流之春活动，在他看来，这样的文化交流活动有着非常积极的意义。“我非常荣幸可以参与其中。在这里我遇到了很多给我印象深刻的人和事，让我有了一个很好的机会认识中国观众、了解中国文化。”

“虽然这是我第一次来到中国，但可以肯定的是在未来，我还会带着新作品回来！”拉科斯特充满期待地说。

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)