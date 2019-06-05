国际观察：特朗普访英：“特殊关系”难掩分歧

美国总统特朗普3日至5日对英国进行国事访问。他在访问期间表示，愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。

分析人士认为，英美两国在伊朗核问题、气候变化等方面分歧明显，特朗普还因出言“干涉”英国首相竞选遭到英国舆论批评，双方要想达成真正双赢的贸易协议存在很大挑战。

“干涉言论”遭批评

此访是特朗普就任美国总统后对英国进行的首次国事访问。特朗普3日与包括英国女王伊丽莎白二世在内的多位王室成员会面并出席了女王主持的国事晚宴，4日与英国首相特雷莎·梅举行了会谈。5日，他还将前往英国南部港口城市朴次茅斯参加诺曼底登陆75周年纪念活动。

英国舆论指出，英国官方给特朗普安排的活动大多是仪式性的，这与特雷莎·梅即将去职有关。而另据英国媒体报道，除官方活动外，特朗普还计划与包括英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊以及环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫等新首相热门人选会面。英媒评论称，特朗普“一半心思”已用在下届英国政府身上。

特朗普在访前接受英媒采访时曾说，他相信约翰逊将成为一位“出色的首相”。他的这一言论引发英国方面的批评声浪。英国前外交大臣马尔科姆·里夫金德指责特朗普的言论是对英国内政“不雅的干涉”。英国最大反对党工党领袖杰里米·科尔宾和自由民主党领袖文斯·凯布尔也批评特朗普的言论是对英国民主“让人不能接受的干涉”。

“特殊礼物”藏玄机

美方官员在访前吹风时称，特朗普此次访英是彰显美英“特殊关系”的良机。但从访问的实际情况来看，“特殊关系”无法掩盖两国间的分歧。

特雷莎·梅4日在与特朗普共同举行的记者会上一方面表示英美之间的“特殊关系”历史悠久，同时又指出双方在诸如气候变化、伊核问题等方面的观点存在不同。

据英媒报道，特雷莎·梅在与特朗普见面时，向他赠送了一份1941年《大西洋宪章》的复印稿。这份由时任美国总统罗斯福与英国首相丘吉尔共同发表的联合宣言为二战后国际秩序的形成奠定了基础。英国皇家三军研究所副主任马尔科姆·查默斯认为，此举旨在提醒特朗普，英美在建立战后多边主义的国际秩序中发挥了关键作用。

贸易谈判困难多

特朗普在访问期间就“后脱欧时代”的美英经贸关系多次表态，称相关谈判“已经开始”，并表示完全有可能在英国“脱欧”后与其签署一份“非常可观”的自由贸易协议。特朗普称，希望贸易协议让美英均能受益，英国也能因此不再受欧盟规则限制。

然而，此间舆论普遍认为，两国要达成贸易协议并非易事，即便协议能够达成，也难以抵消“硬脱欧”给英国经济带来的诸多负面影响。英国《金融时报》撰文指出，特朗普脑海中的贸易协议，看起来更像是“有一方处于弱势的虐待关系”，而非真正的伙伴关系。

英国国民保健制度（NHS）向美国投资者开放问题被认为将是两国贸易谈判的一个难点。目前英国政府不允许外国资本参与NHS的运营，但美国驻英大使此前已放话称，两国的贸易协议谈判将涵盖一切相关的商品和服务，包括英国引以为傲的NHS。特朗普在访问期间也表示，包括NHS在内，一切都可以摆在谈判桌上。分析人士认为，两国贸易协议谈判将在包括NHS问题在内的诸多议题上遇到很大阻力。（新华社记者桂涛）

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