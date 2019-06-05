林松添大使在南非主流媒体发表署名文章

人民网约翰内斯堡6月5日电 （王磊）6月4日，南非三大主流媒体《星报》、《商报》、《比陀新闻报》刊发中国驻南非大使林松添署名文章《所谓“文明冲突论”并不文明，且无知又危险》。全文如下：

不久前，美国国务院政策规划办公室主任斯金纳女士抄袭了亨廷顿的教义，公然炮制所谓的“文明冲突论”，将美中矛盾与摩擦定性为白人与非白人的“文明较量”，妄图将美国对华霸凌行径贴上“文明冲突”的标签，迷惑世界。这是对人类和历史的无知与背叛，既不文明，又十分危险，遭到包括美国有识之士在内的国际社会一致谴责和批评。

或许，斯金纳女士进了美国国务院就忘了照照镜子，看看自己是谁；忘了自己的祖先是怎么被贩卖到美洲，忘了所学的历史知识，忘了所谓“白人种族优越论”给世界和人类带来的灾难，妄图以蛊惑所谓的“文明冲突论”，将世界重新带回野蛮黑暗的中世纪或没有进化的动物世界。

正如习近平主席5月在亚洲文明对话大会上所说，“认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的。”

正是在所谓的“种族优越论”驱使下，美国的早期建国者为了占领美洲、垄断资源，把本属于那片土地的土著印第安人无情屠杀，几乎造成印第安文明的灭绝。

正是在所谓的“种族优越论”驱使下，西方殖民者凭借武力优势殖民和掠夺非洲，把黑人当作商品买卖，进行惨无人道的黑奴贸易，并在非洲推行“同化政策”，强迫非洲放弃自己的语言、文化、宗教信仰和治理模式。

正是在所谓的“种族优越论”驱使下，纳粹德国宣扬“雅利安人高于一切人种”，对犹太民族、对斯拉夫民族等犯下了滔天罪行，发动了第二次世界大战，对人类造成空前浩劫。

正是在所谓的“种族优越论”驱使下，南非深受惨绝人寰的种族隔离制度之害，他们的自由、民主、人权遭受严重践踏，无数黑人和有色人为此付出了宝贵生命，黑人民众的主人翁地位和生存权、发展权被非法剥夺。

众所周知，上帝创造了不同的肤色人种和文明，为的是让世界因多样文明而美丽，而不是为了让他们为“谁优谁劣”进行残酷战争和厮杀。崇尚“种族优越论”，仇视、绞杀其他文明，上帝都不会饶恕。

遗憾的是，在21世纪的今天，美国一些人仍未走出丛林，依然固守“赢者通吃”的丛林法则，坚持“你输我赢”的零和思维，鼓噪文明对立和冲突，人为制造假想敌人或潜在竞争对手，既不文明，也严重违背上帝旨意，让世界不得安宁。

美国依靠战争思维和冲突文化，凭借军事、经济、金融和科技等综合实力优势，谋求并维护其全球霸权地位。美国在243年历史中发动了222场战争，二战后先后发动对朝鲜、越南、伊拉克、科索沃、阿富汗和利比亚战争，武装干涉格林纳达、巴拿马、黎巴嫩、叙利亚，造成数以万计的无辜百姓、特别是妇幼儿童伤亡，迄今仍陷中东人民于战争阴霾之中。

众所周知，文明是不同人种、民族和国家生生不息、和谐共存的精神纽带，也是促进人类社会发展进步的不竭动力，不存在所谓高低之分、优劣之别。世界文明各具特色，但都拥有共同的目标追求，就是让人民过上和谐、安宁、幸福的生活。无论是东方儒家思想，还是西方基督教文明，中东伊斯兰文明，或是南非的乌班图思想，都崇尚与人为善、和谐包容、和而不同，完全可以平等对话、交流互鉴，实现共同繁荣。

中华文明绵延五千年，从未间断，其根本原因就是，始终崇尚以和为贵、兼济天下、海纳百川的思想，坚持互学互鉴、兼收并蓄的理念，从未也永远不会威胁其他文明。中华民族没有国强必霸的思想，也没有侵略殖民别人的基因和不良记录。

历史上，佛教、伊斯兰教、基督教等都是源于外国的宗教，传入中国后与中国儒教道教融合共生，丰富和促进了中华文明，从未也不会引发所谓的“文明冲突”或宗教战争。

今天，上帝、安拉和佛祖信仰者等各种“有神论”者与“无神论”者在中国和谐共处，共同致力于实现中华民族伟大复兴。

如今，成百上千万计的中国民众带着中华文明，抱着了解、交流、欣赏其他文明的态度，分赴美洲、欧洲、非洲等世界各国旅游、经商、留学、工作，从未也不会与当地发生所谓的“文明冲突”。同时，世界五大洲不同文明的民众纷纷涌向全方位开放的中国，同中国人民和睦相处，共享和谐与繁荣。

因此，习近平主席呼吁不同文明之间平等对话、互学互鉴、共同繁荣，共同致力于构建人类命运共同体，实现开放、包容、联动、可持续发展，携手建设一个更加美好的世界。

南非乌班图思想主张“I am because we are”，同习近平主席倡导合作共赢、共同发展的理念高度契合。让我们忘记“I am”，着眼于建设“we are”这一世界大家庭，共同构建人类命运共同体。

人类已经进入21世纪。我们真诚希望美国那些炒作所谓“文明冲突论”的个人或利益集团，能尽快进入现代社会，忘掉“赢者通吃”的丛林法则，学会同世界各国和谐共处、相互尊重、平等相待、合作共赢。这才是人类社会发展进步的必然正确选择！

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)