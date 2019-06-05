古巴谴责美国收紧赴古旅游政策

古巴领导人和官员4日谴责美国当天宣布的限制人员赴古旅游措施，表示古巴将作出有力回应。
古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔当天通过社交媒体表示，美国“新的威胁和限制不会使古巴害怕或分心”，古巴将作出有力回应。
古巴外长罗德里格斯当天也通过社交媒体表示，“强烈反对”美国宣布的赴古旅游新限制。他说，美国新制裁目的是扼杀古巴经济，损害古巴人民生活水平，逼迫古巴作出政治让步。
美国国务院4日在一份声明中说，美方将禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。此外，美方将不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。声明称，古巴的旅游业与该国军方和安全部门有密切联系，美方此举旨在限制“古巴军方和安全部门从中获利”。
旅游业是古巴第二大外汇来源，对古巴经济发展起到重要作用。古巴官方数据显示，2018年，赴古旅游的美国公民超过60万人次，其中大部分乘坐邮轮前往，此外还有约50万古巴裔美国人返古探亲。
1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。（记者朱婉君）
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