德国2018年为高技术移民发放“蓝卡”数量创历史纪录

德国联邦移民和难民事务局4日在其网站上公布，德国2018年共发放27241份旨在吸引高技术移民的欧盟“蓝卡”，发放数量比前一年增长25%，创历史纪录。
据德国联邦移民和难民事务局发布的数据显示，在2018年发放的欧盟“蓝卡”中，42.3%为新发放“蓝卡”，其余则是发放给需要对已有“蓝卡”进行延期或已有其他居住许可的申请者。
德国联邦移民和难民事务局副局长安德烈亚·舒马赫说，“这一数据表明德国对高技术移民的吸引力日渐增强，我们认为未来欧盟‘蓝卡’的吸引力还将持续。”
数据显示，在获得德国发放的欧盟“蓝卡”申请者中，来自印度的申请人数最多，来自中国的申请人数次之。在欧盟国家中，德国发放的欧盟“蓝卡”数量最多，占到欧盟国家“蓝卡”发放总量约85%。
欧盟“蓝卡”通常发放给非欧盟国家的大学毕业生，且申请者已在欧盟国家找到工作，年收入达5.36万欧元，但数学、信息技术、自然科学和医学领域人才只需达到4.1808万欧元便可以申请。
德国自2012年开始向外国高级技术人才发放欧盟“蓝卡”以来，截至2018年底共向高技术移民发放逾十万份欧盟“蓝卡”。（记者田颖）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】