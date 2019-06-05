德国2018年为高技术移民发放“蓝卡”数量创历史纪录

德国联邦移民和难民事务局4日在其网站上公布，德国2018年共发放27241份旨在吸引高技术移民的欧盟“蓝卡”，发放数量比前一年增长25%，创历史纪录。

据德国联邦移民和难民事务局发布的数据显示，在2018年发放的欧盟“蓝卡”中，42.3%为新发放“蓝卡”，其余则是发放给需要对已有“蓝卡”进行延期或已有其他居住许可的申请者。

德国联邦移民和难民事务局副局长安德烈亚·舒马赫说，“这一数据表明德国对高技术移民的吸引力日渐增强，我们认为未来欧盟‘蓝卡’的吸引力还将持续。”

数据显示，在获得德国发放的欧盟“蓝卡”申请者中，来自印度的申请人数最多，来自中国的申请人数次之。在欧盟国家中，德国发放的欧盟“蓝卡”数量最多，占到欧盟国家“蓝卡”发放总量约85%。

欧盟“蓝卡”通常发放给非欧盟国家的大学毕业生，且申请者已在欧盟国家找到工作，年收入达5.36万欧元，但数学、信息技术、自然科学和医学领域人才只需达到4.1808万欧元便可以申请。

德国自2012年开始向外国高级技术人才发放欧盟“蓝卡”以来，截至2018年底共向高技术移民发放逾十万份欧盟“蓝卡”。（记者田颖）

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