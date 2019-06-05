韩国国际收支经常项目近7年来首现逆差

韩国银行（央行）5日公布的初步数据显示，今年4月韩国国际收支经常项目出现6.6亿美元逆差，是近7年来首次出现月度逆差，凸显国际经贸紧张局势给韩国经济带来负面影响。

韩国4月贸易顺差额大幅收窄，是导致经常项目出现赤字的主要原因。国际收支经常项目主要反映一国与国外的贸易和资金往来情况，包括商品和服务贸易、海外投资所得及援助等。

当月韩国货物贸易出口额为483亿美元，进口额为426.3亿美元，贸易顺差仅56.7亿美元，远低于去年同期的96.2亿美元，也低于今年一季度65.4亿美元的月均水平。

韩国贸易协会通商研究部部长李沅锡近期表示，美方挑起的中美经贸摩擦令韩国企业受到冲击。今年第一季度，韩国国内生产总值（GDP）环比萎缩0.3%，为2008年第四季度以来最差表现。（记者何媛）

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