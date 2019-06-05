法国巴黎圣母院附近一儿童血铅超标 系火灾污染引起

据《欧洲时报》报道，当地时间3日，法国巴黎大区公共健康局表示，受巴黎圣母院火灾后污染的影响，一名在西岱岛居住的儿童血液中铅含量超标，当局呼吁在附近居住的孕妇和儿童做检查，确认体内铅含量。
据报道，该机构负责监管巴黎圣母院火灾后，铅物质对附近地区的影响，经调查后确认，涉事儿童血液铅含量超标确实由此次火灾引发。
目前法国规定，每升血液中铅含量不得超过50毫克，这名儿童体内铅含量超过了这一指标。法国巴黎大区公共健康局表示，目前需要对儿童健康进行定期检查，但目前他并不需要进行特殊治疗。
该机构提议7岁以下幼童以及孕妇和家庭医生预约进行检查，此外，相关人员也可通过预约，自4日起到指定医院检查中心进行检查。
4月中旬巴黎圣母院火灾发生后，附近出现铅污染问题。巴黎警局自4月17日对火灾附近物质进行检测，发现火灾不会引发空气污染，但某些物质比率较高，对附近土壤造成污染。
目前涉事地点禁止公民进入，政府随后将对该地进行污染清除工作。
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