默克尔呼吁为实现可持续发展加快行动

德国总理默克尔4日在德国可持续发展委员会年会上呼吁全球加快行动，努力按期实现联合国2030年可持续发展议程规定的目标。

默克尔说，按照现在的速度，联合国2030年可持续发展目标将无法实现，因此全球必须加速行动。

默克尔说，所有国家都应该作出贡献，尤其是包括德国在内的工业化国家。德国应成为实施可持续发展目标的驱动力。她表示，德国将利用2020年欧盟轮值主席国身份推进制定欧盟可持续发展实施战略。

谈到应对气候变化问题时，默克尔表示，德国将尽全力按期实现目标，即2030年温室气体排放比1990年减少55%，2050年实现“碳中和”。她说，为此，德国决定在2038年之前放弃煤炭，这是一个伟大的努力。

目前德国可再生能源发电比例已近40%，但默克尔表示还要继续加快能源转型，减少对化石能源的依赖，从而减少碳排放。

气候变化目前已成为德国和欧洲其他一些国家的重要政治议题之一。许多民众认为德国和欧盟应对气候变化无力，导致5月底欧洲议会选举中德国联合执政的两党得票率大幅降低，政府面临巨大社会压力。

为此，默克尔当天在讲话中重申，她领导的气候保护内阁委员会将在9月就碳定价和各行业减排等问题做出决定。

2015年9月，联合国通过了以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。（记者任珂 张远）

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