整顿一年无效 美加州洛杉矶县游民数量增加12%

据美国《世界日报》报道，6月4日，在美国加州洛杉矶县政委员会例会上，有关方面公布了最新的游民数据，结果发现，虽然经过各级政府过去一年的努力，游民数量不仅没有减少，反而在全县范围内增加12%，洛杉矶市范围增加16%。

据报道，报告显示，2011年的洛杉矶县的游民为39414人，2018年为52765人，2019年达到58936人。

据悉，2017年通过了一项法案，旨在增收销售税以解决游民问题。2018年，相关方面已经获得这笔资金，并展开多项服务和工程，已经帮助2万名游民获得安置。但是游民人数却继续在增加。

据媒体此前报道，5月29日，洛杉矶市的一项诉讼达成和解协议，使警方和市政府员工从街道上移走流浪汉财物的限制再度延长3年。这意味着执法人员不得随意拆除街头流浪汉的帐篷。

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