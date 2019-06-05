原标题：俄各界热切期盼习主席到访

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光明日报驻莫斯科记者 韩显阳

应俄罗斯总统普京邀请，习近平主席5日开始对俄罗斯进行国事访问，并将出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。此间政府官员、战略学界人士纷纷对记者表示，习主席即将对俄进行的国事访问，在两国关系发展史上具有里程碑意义，必将有助于中俄关系实现新发展、开启新征程。此间普遍观点认为，俄中合作不仅对两国，而且对世界都具有重要引领和示范意义，通过开展政治、经贸、基础设施建设、人文领域合作，俄中可以造福两国人民；通过欧亚经济联盟建设与“一带一路”倡议对接，俄中能够促进欧亚地区发展；通过协调解决、扩大利益共同点，俄中有意愿、有能力携手打造人类命运共同体。

远眺克里姆林宫。韩显阳摄/光明图片

“繁盛的中国18世纪”故宫珍宝展在克里姆林宫博物馆举行。韩显阳摄/光明图片

普京总统高度重视俄中关系

谈及中俄元首对两国关系的引领作用，担任近10年驻俄大使的李辉深有感触。他说，他有幸参与了习主席和普京总统的所有双边互访活动，亲身经历了中俄关系的一些重要时刻，感受到了双方对彼此的高规格接待和特殊安排，见证了两国元首与日俱增的个人友谊以及在两国元首外交引领下的中俄关系飞速发展。

从2013年3月至今，两国元首像“走亲戚”一样常来常往，建立了密切的工作关系和良好的个人友谊。习主席称普京总统为“我的老朋友、好朋友”；普京总统则称习主席为“很好的朋友、非常可靠的伙伴”。2017年夏，普京总统向习主席授予俄国家最高奖章“圣安德烈”勋章。一年后，习主席在人民大会堂授予普京总统中国首枚“友谊勋章”。这是两国领导人美好情谊的重要象征，更是中俄友谊的最好证明。

2018年12月31日，习主席与普京总统互致新年贺电。普京在贺电中表示，2018年，俄中全面战略协作伙伴关系达到前所未有的高度，双方开展了内涵丰富的政治对话，双边贸易额迅速提升，“地方合作交流年”开局良好，双方在解决重大地区和全球性问题上开展了富有成效的协作。明年我们两国将共同庆祝建交70周年。相信双方将以此为主线，继续在双边和多边事务中开展有效合作。

2月20日，普京在发表年度国情咨文时特别提到，俄方与中方平等互利的双边关系是国际事务的重要稳定因素，是良好经济合作的典范，有助于保障欧亚地区安全。4月底在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，普京总统以主宾身份出席。他在致辞时指出，“习主席关于‘一带一路’与其他一体化组织对接的构想完全符合欧亚经济联盟的布局。这一倡议不断发展，极具现代意义且极为成功，正成为全球性项目”。他在两国元首会谈时表示：“当前俄中全面战略协作伙伴关系达到历史最好水平，成为国家间关系的典范。”

普京总统5月29日在哈萨克斯坦称，未来几月，欧亚经济联盟与中国的经贸合作协定将会生效，成为双方在各领域进行互利合作的坚实基础，“中国是欧亚经济联盟的战略伙伴”。

俄驻华大使杰尼索夫说，习主席6月初出访莫斯科和圣彼得堡，随后两国领导人6月还会在上合组织峰会、亚信会议期间会面，6月底在二十国集团领导人会议上见面，“6月将是极为充实的月份，两国元首会面频繁，这不仅在两国外交关系上史无前例，从世界范围看也是如此”。

毫无疑问，这种高水平、高频率、高质量的元首外交，在大国交往当中绝无仅有，不仅显示了双方对发展中俄全面战略协作伙伴关系的高度重视，而且对两国各领域合作发挥着不可替代的战略引领作用。

俄政商界期待此访加深合作

俄副总理阿基莫夫认为，俄中务实合作潜力巨大。当前，俄中务实合作稳步发展，2018年双边贸易额超过1000亿美元，并计划在五年内达到2000亿美元。未来，两国应继续深化能源、电信、大数据、航空航天、数字经济、交通运输等领域务实合作，进一步促进双边合作提质升级。他说：“相信习近平主席此次来访将进一步加深俄中合作关系，产生更广泛的协同效应。”

俄外长拉夫罗夫不久前表示，俄方始终将对华关系视为外交最优先方向，愿同中方加强战略合作，为世界注入更多稳定性，推进国际关系民主化、多极化进程。他强调，习主席6月访俄并出席论坛，将为两国关系发展注入新动力。

俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基说，习主席在俄中建交70年之际到访，标志双边关系在合作中走向新的历史高点。两国政治互信、战略协作、贸易往来不断升级，大型合作项目稳步进行，大数据、可再生能源、绿色农产品、智能交通等领域的合作则为两国关系的发展不断增添新的动力。

俄联邦独联体事务、俄侨和国际人文合作署署长米特罗法诺娃指出，自建交以来，俄中经受住了历史和时间的考验，人民之间的传统友谊与友好往来成为两国关系得以巩固与发展的基础。她说，俄各界热切期待习主席访俄，“我记得习主席曾说过，他年轻时就读过俄罗斯文学巨匠的作品，感受到俄罗斯文学的魅力。无疑，人文交流是一条重要的纽带，传递着两国人民的友谊”。

俄外交部第一亚洲司司长季诺维也夫说，访问期间将签署一系列部门间和政府间协议，“习主席访俄是今年两国关系中的重要事件，双方会谈议程广泛，计划签署重要总结文件，其中包括联合声明，部门间、政府间和企业间协议等”。他指出，两国将加强政治协调，扩大在各个领域的合作。

“俄气”公司下属的天然气出口公司负责人布尔米斯特罗娃称，俄中正在考虑增加通过俄罗斯东线的“西伯利亚力量”管道增加对华天然气供应量，以及在北极液化天然气项目中的合作事宜。

中华海外联谊会理事、俄中商务园总裁陈志刚接受记者采访时激动地说，习主席在中俄建交70周年之际访俄，广大在俄华人华侨倍感骄傲与自豪，更加感受到祖国的坚定支撑与助力。现在，俄民众对汉语、武术及中国文化愈加痴迷；华人企业家受到前所未有的重视与尊重；各级政府官员、企业界人士坚定推进俄中合作。

俄社会营造俄中友谊气氛

近一段时间，俄各界纷纷积极行动起来，组织各种活动，庆祝俄中建交70周年、欢迎习主席到访。

5月29日，俄国际事务委员会携手中国社会科学院，在莫斯科共同主办第五届中俄智库高端论坛“中国与俄罗斯：新时代的合作”，俄中政界、学界约300人出席。俄前外长、国际事务委员会主席伊万诺夫指出，本次论坛在习主席对俄进行国事访问前夕举办，其意义不言而喻。通过举办本次论坛，进一步促进两国智库交流、提升两国人民相互理解与认识。

在习近平主席对俄罗斯进行国事访问前夕，由中央广播电视总台和今日俄罗斯国际通讯社联合策划实施的“乐动中俄”全媒体跨国创意活动日前上线。10天里，点阅互动量突破6.8亿，在中俄两国征集到各类创意献礼作品超过1600万条。活动借助前沿技术手段，在中俄两国引发高度关注，为两国人民相交相知搭建了新平台，创造了两国民间交往新纪录，书写了两国民意交流新历史。俄卫星通讯社撰文指出，“乐动中俄”取得成功，有力驳斥了有关中俄关系“上热下冷”观点。在中俄建交70周年之际，该创意活动展现出强大的民意力量，彰显中俄友谊历久弥新。

过去6年里，中俄两国人文交流规模、层次和水平不断提升，先后举办“旅游年”“青年友好交流年”“媒体交流年”“地方合作交流年”等国家级活动。中俄文化论坛、“中俄文化大集”、电影节、“中俄经典与现当代作品互译出版项目”等活动极大地增进了双方民众对彼此文化的了解和兴趣。两国赴对方留学人员、旅游人员数量逐年增加，中俄已互为重要的旅游客源国和旅游目的地国。

此间观察人士指出，习主席访俄必将进一步提升俄中合作水平，鼓舞更多俄民众投身俄中友好事业。随着各界庆祝两国建交70周年活动的展开，俄中友谊基础必将更加牢固，民心更加接近。

（光明日报莫斯科6月4日电）

《光明日报》（ 2019年06月05日 12版）

(责编：李枫、袁勃)