旅者多感怀，盼美好环境，留下“步步寻往迹，有处特依依”的珍贵记忆。可是，对于近期赴美国旅行的中国公民而言，不少记忆中平添了烦恼和不安。

中国公民近期入境美国时或在美国境内，不时遇到被美方执法机构盘查骚扰的情况。美国执法机构甚至还采取上门约谈等方式，骚扰赴美中国公民。此外，美国社会极端化行为增多、治安形势堪忧，也使中国公民赴美旅行面对威胁因素。显然，美方的无端骚扰和美国社会的不安定因素，让人们在放松心情、拓宽眼界的旅行中收获美意这一基本期许打了折扣。

中方已多次向美方表达关切，希望美方采取更加积极的措施，使两国人员往来更便利，进而为两国各领域交流合作创造更好条件。6月4日，中国外交部发布赴美安全提醒，提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范，并提示遇到紧急情况与中国驻美国使领馆联系求助。同日，中国文化和旅游部发布中国游客赴美旅游安全提醒，指出了美国近期枪击、抢劫、盗窃案件频发的问题，提醒中国游客充分评估赴美旅游风险，及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息，切实提高安全防范意识，确保平安。

“和气致祥，乖气致异。” 保持人员往来与人文交往是促进中美各领域交流与合作的基础。中美开展人文交流与合作符合双方共同利益，符合两国人民的共同愿望。但遗憾的是，当前中美经贸摩擦升级、美国一些政客试图强硬打压中国甚至全面遏制中国发展的举动，给中美之间各领域交流都增添了不确定性，甚至不可预测的风险因素。

和气方能生财。美国商务部数据显示，2017年中国游客为美国航空公司、酒店和旅游运营商带去320亿美元收入，是美国对华飞机销售总额的两倍。但在美方挑起经贸摩擦后，情况发生了变化。据美国媒体观察，去年中国国庆黄金周期间，以美国为目的地的中国航空公司机票预订量减少了42%，而通常这是中国出境游人数激增的时期。携程网2018年国庆黄金周最受中国游客欢迎的海外旅游目的地排行榜上，美国较上一年下降5位。美国国家旅游办公室最新数据显示，2018年中国赴美游客人数约300万人次，消费金额约300亿美元。不难看出，如果中美经贸摩擦进一步升级，因中国赴美游客减少而使美国旅游服务业进一步缩减收益也是势之必然。

选择哪里作为旅游目的地，取决于游客意愿、旅游企业产品设计等综合因素。安全环境、通关便利、友好氛围是游客选择旅游目的地的重要标准。得悉美国2019年迄今已发生150起严重枪击事件、美国大城市夜间不宜出行，加上通关时可能无端生出麻烦，中国公民若不是奇好“冒险”的，恐怕就不会那么期待千万里追寻到太平洋彼岸，去收获一份不美丽的回忆。

中国政府一向支持社会各界和民众同美方多走动、常来往。常言道：“亲戚越走越近，朋友越走越亲。”中美民众往来越频繁，两国友好的民意基础就越坚实，务实合作就越红火。但现在，美国一些政客背离常理另搞一套，挑起贸易争端，打压中国企业，滋扰中国公民，为双方人员往来制造了太多麻烦。正如人们所看到，旅游业的经济拉动效应不仅在于航空、餐饮和酒店等服务行业，而且对相关制造业发展也具影响力。国外不少媒体报道指出，赴美中国企业高管、游客和学生数量正在减少的迹象表明，华盛顿与北京之间贸易摩擦的规模可能以不可预测和代价高昂的方式扩大。

并不算复杂的数学题摆在那里：美方小账本里求不出贸易平衡的正解，美国旅游收益的曲线却垂头丧气一路走低；如收益大幅减少，还将必然导致就业岗位流失……这真的是美方想要的结局吗？

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 02 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)