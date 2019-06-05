墨西哥外长说美墨有望达成协议避免加征关税

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德4日在华盛顿说，有望与美方达成协议，避免美国从10日起对墨西哥输美商品加征5%关税。

埃布拉德当天在墨西哥驻美大使馆举行的新闻发布会上说，双方达成协议的可能性约八成。埃布拉德预计将于5日在华盛顿和美国国务卿蓬佩奥举行磋商。

墨西哥总统洛佩斯4日在首都墨西哥城举行的新闻发布会上也表示，相信墨西哥可以与美国在最后期限之前达成协议以避免加征关税。

不过，正在英国访问的美国总统特朗普4日仍保持强硬姿态，称关税很可能于10日生效。但特朗普的关税威胁已招致美国国会两党一致反对。据路透社报道，美国国会两党已在考虑通过投票来否决总统的关税举措。

据白宫5月30日发表的声明，美国将于6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥解决经美墨边境入境美国的非法移民问题。

洛佩斯随后在致特朗普的公开信中呼吁加强对话，寻求解决移民问题的方法。此外，他还派遣外交部牵头的代表团赴华盛顿与美国政府就加征关税和移民问题进行磋商。

墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯3日在与美国商务部长罗斯会谈后表示，针对美国加征关税举措，墨西哥政府正考虑采取相应反制措施，但墨方同时相信外交手段会发挥作用。

美国商务部长罗斯3日与马克斯会谈后发表声明，重申墨西哥应进一步采取措施帮助美国解决美墨边境移民问题。（记者许缘 高攀）

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