特朗普会见英国脱欧派人士法拉奇 关切脱欧问题

据外媒报道，英国脱欧派人士法拉奇(Nigel Farage)表示，他4日和美国总统特朗普会面，两人“相见甚欢”，特朗普关切英国要多久才会离开欧盟。
特朗普曾表示，他将法拉奇视为朋友，并称赞法拉奇是“聪明人”。法拉奇说，特朗普非常享受这趟访问。
法拉奇表示：“他绝对相信脱欧，认为这对英国是正确的事。他关切英国在脱欧上似乎花很长的时间。”
据悉，特朗普2016年当选总统后，法拉奇是首批至纽约拜访特朗普的英国人之一，特朗普最近以“我的朋友”形容法拉奇。
特朗普于6月3日至5日对英国进行国事访问。这是他就任美国总统后首次对英国进行国事访问。
特朗普4日说，他愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。
据悉，特朗普是在当日与英国首相特雷莎 梅共同举行的记者会上作上述表示的。他强调，协定具体内容需要谈判商定。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】