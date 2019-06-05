特朗普会见英国脱欧派人士法拉奇 关切脱欧问题

据外媒报道，英国脱欧派人士法拉奇(Nigel Farage)表示，他4日和美国总统特朗普会面，两人“相见甚欢”，特朗普关切英国要多久才会离开欧盟。

特朗普曾表示，他将法拉奇视为朋友，并称赞法拉奇是“聪明人”。法拉奇说，特朗普非常享受这趟访问。

法拉奇表示：“他绝对相信脱欧，认为这对英国是正确的事。他关切英国在脱欧上似乎花很长的时间。”

据悉，特朗普2016年当选总统后，法拉奇是首批至纽约拜访特朗普的英国人之一，特朗普最近以“我的朋友”形容法拉奇。

特朗普于6月3日至5日对英国进行国事访问。这是他就任美国总统后首次对英国进行国事访问。

特朗普4日说，他愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。

据悉，特朗普是在当日与英国首相特雷莎 梅共同举行的记者会上作上述表示的。他强调，协定具体内容需要谈判商定。

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