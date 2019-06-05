波音737又出事！一架载101人俄航空公司客机紧急降落

当地时间4日，俄罗斯UTair航空公司一架由莫斯科飞往柏林的波音737客机因涡轮增压器传感器发出警报，紧急降落在莫斯科伏努科沃机场。
据“今日俄罗斯”(RT)4日报道，俄紧急情况部门一名代表向RT透露，“13时14分(北京时间18时14分)，飞机安全降落在伏努科沃机场”。
该航空公司的新闻服务处表示，“乘客和机组人员的状况均正常”。
RT称，目前，专家正在检查该架客机，根据机场资料显示，当时该架飞机上共有101人。（任洁）
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