德国社民党主席突然辞职 “默克尔时代”或将提前结束

“社民党主席辞职动摇大联合政府!”据德国《图片报》3日报道，由于在新一轮欧洲议会选举和不来梅地方选举中惨败，德国社民党主席纳勒斯当天正式辞去党主席职位。社民党与默克尔所在的保守派联盟共同组成大联合政府，纳勒斯辞职则让这一联合政府面临瓦解危机。这意味着，本来持续到2021年的“默克尔时代”有可能提前结束。

社民党在2017年德国联邦议院选举中遭受挫败后，推选纳勒斯为该党联邦议院党团主席。2018年，纳勒斯就任社民党主席，成为该党史上首位女主席。上周日，仅担任党主席13个月的纳勒斯突然宣布，她将在3日辞去党内领导职务。“党团的讨论和许多内部意见让我意识到，我已经失去了继续履行职责所必需的支持。”纳勒斯说。

社民党3日表示，暂时由3名成员担任临时主席。4日，该党计划召开会议，拟定新的党主席候选名单。社民党籍的德国副总理兼财政部长肖尔茨已经排除他成为新主席的可能性。《图片报》称，欧洲议会前议长、社民党前主席舒尔茨有意重夺党主席职位。德国外长马斯认为，社民党在未来可能会设立“双主席”机制。

在刚结束的欧洲议会选举中，德国社民党仅取得15.8%的支持率，相比于2014年下降了11.5%，从德国第二大党变为第三大党。欧洲议会选举期间，德国不来梅市举行了地方选举，社民党不再是得票最多的党派，这种情况自二战结束以来还是第一次。6月1日一项最新民调显示，绿党以27%的支持率取代默克尔所在的保守派联盟(26%)，成为德国人气最旺的政党。而社民党以12%的支持率创造了其历史最低纪录。

“错的不仅仅是纳勒斯。”奥地利《标准报》评论说，整个社民党现在似乎已经跟不上时代了。而纳勒斯的继任者必须做出决定，是留在大联合政府，还是离开“默克尔的船”。德国副总理肖尔茨前两天对媒体表示，在下一次大选中，社民党肯定不会再加入大联合政府，因为这有违民意。

“纳勒斯的辞职是社民党的悲剧，同时也是德国大联合政府的悲剧。执政联盟已经步入最后阶段。”瑞士《新苏黎世报》这样评价。法新社也认为，对默克尔来说，社民党主席辞职的时机“再坏不过了”——她所在的政党越来越无法吸引年轻选民。

瑞士《每日导报》称，默克尔的大联合政府有可能很快就要破裂了，她最后一个任期或比预想中结束得更早。如果联盟真的瓦解，德国将提前举行大选，这会完全改变德国的政治面貌。德国新闻电视台则在重新选举之外列举了另外两种执政联盟破裂后可能发生的情况：联盟党马上选择新的搭档，比如绿党和自民党，但由于绿党现在的支持率第一，它显然不会在新政府中扮演“小角色”;联盟党以“少数政府”继续执政。然而无论是哪种情况，默克尔的任期都难以维持到2021年。德国新闻电视台认为，大联合政府是否瓦解，关键在于社民党新主席到底偏向维持现在的执政状况，还是与保守派联盟决裂。

德国基民盟主席“小默克尔”卡伦鲍尔2日表示，尊重纳勒斯的决定。同时，她呼吁社民党留在联盟内，“大联合政府有助于提高德国的可靠性和行动能力，联盟本身并不是目的”。默克尔则回应说：“我们将像往常一样继续政府的工作。”（青木）

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