叙利亚称向挪威移交5名“伊斯兰国”成员遗孤

叙利亚库尔德武装3日说，他们当天向挪威方面移交5名挪威籍遗孤，据信这些孩子的父亲是极端组织“伊斯兰国”成员。
库尔德武装发言人卡迈勒·阿克夫说，应挪威方面请求，他们把5名遗孤移交给挪威外交部派出的一个代表团。
挪威外交部证实向库尔德人控制的叙利亚东北部派出一个代表团，但没承认接回5名孤儿。
挪威媒体《晚邮报》以不愿公开姓名的官员为消息源报道，叙利亚向挪威遣返的5名儿童出自同一个家庭，母亲是挪威人，父亲是非洲人，其中3名儿童在挪威出生。这对父母带着孩子2015年投奔叙利亚“伊斯兰国”组织，父亲据信战死，母亲下落不明。
叙利亚库尔德武装去年对“伊斯兰国”在叙利亚境内最后控制区发动进攻，俘虏并关押来自超过40个国家和地区的大量外国武装人员及其家属。库尔德人多次呼吁这些国家和地区“认领”落网武装人员。
美国先前敦促盟友“认领”各自国家的极端组织成员，但应者寥寥。美国政府2月21日拒绝承认一名表示悔过的“伊斯兰国”女成员有美国国籍，不让她返回美国。与美方的做法相似，英国政府决定剥夺一名“伊斯兰国”英国籍女成员的国籍，拒绝她返回英国。
伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪5月说，愿意接收伊拉克籍“伊斯兰国”成员及其家属。红十字国际委员会官员和伊拉克政府官员证实，伊拉克方面已经接收若干批“伊斯兰国”成员及其家属。（完）（王宏彬）【新华社微特稿】
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】