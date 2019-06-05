叙利亚称向挪威移交5名“伊斯兰国”成员遗孤

叙利亚库尔德武装3日说，他们当天向挪威方面移交5名挪威籍遗孤，据信这些孩子的父亲是极端组织“伊斯兰国”成员。

库尔德武装发言人卡迈勒·阿克夫说，应挪威方面请求，他们把5名遗孤移交给挪威外交部派出的一个代表团。

挪威外交部证实向库尔德人控制的叙利亚东北部派出一个代表团，但没承认接回5名孤儿。

挪威媒体《晚邮报》以不愿公开姓名的官员为消息源报道，叙利亚向挪威遣返的5名儿童出自同一个家庭，母亲是挪威人，父亲是非洲人，其中3名儿童在挪威出生。这对父母带着孩子2015年投奔叙利亚“伊斯兰国”组织，父亲据信战死，母亲下落不明。

叙利亚库尔德武装去年对“伊斯兰国”在叙利亚境内最后控制区发动进攻，俘虏并关押来自超过40个国家和地区的大量外国武装人员及其家属。库尔德人多次呼吁这些国家和地区“认领”落网武装人员。

美国先前敦促盟友“认领”各自国家的极端组织成员，但应者寥寥。美国政府2月21日拒绝承认一名表示悔过的“伊斯兰国”女成员有美国国籍，不让她返回美国。与美方的做法相似，英国政府决定剥夺一名“伊斯兰国”英国籍女成员的国籍，拒绝她返回英国。

伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪5月说，愿意接收伊拉克籍“伊斯兰国”成员及其家属。红十字国际委员会官员和伊拉克政府官员证实，伊拉克方面已经接收若干批“伊斯兰国”成员及其家属。（完）（王宏彬）【新华社微特稿】

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