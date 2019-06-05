“友谊”管道遭污染后 俄罗斯将向波兰恢复供油

俄罗斯向欧洲多国输送原油的“友谊”管道遭污染以后，俄方加紧采取补救措施。俄罗斯石油管道运输公司3日披露，管道有望一周内恢复输油，预期8日至9日原油可运抵波兰。

“友谊”管道起点是俄罗斯乌斯季卢加港，经由白俄罗斯，北线通往德国和波兰，南线连接捷克、斯洛伐克和匈牙利。

俄罗斯4月底发现石油商把混有高浓度有机氯化物的原油输入“友谊”管道，污染管道，不得不关闭这条输油线路。截至5月底，俄方部分恢复这条管道的输油。

俄罗斯能源部副部长帕维尔·索罗金本月3日确认，俄方就清理和补救措施绘制一份“路线图”，目前实施进展顺利，预期能按时完成。

作为中转站的白俄罗斯蒙受巨大损失。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科表示，希望得到俄方赔偿。业内知情人士说，白俄罗斯和欧洲石油商可能向俄罗斯出口商索赔，俄方出口商则会向俄罗斯石油管道运输公司追责。

俄罗斯政府5月24日与白俄罗斯政府约定，俄罗斯将回收经由白俄罗斯管道输往欧洲的受污染原油。白俄罗斯国家石油化工总公司随后披露，从同月24日开始向俄罗斯回输受污染原油，截至26日回输8万吨。

俄罗斯与白俄罗斯达成协议，确定6月向后者补充供应至多20万吨原油。白俄罗斯副总理谢尔盖·鲁马斯说，今年经由白俄罗斯管道向西欧输送的原油量仍有可能与去年相当。

路透社报道，石油商经常用氯化物提高产量，原本应将原油与氯化物分离后再送炼油厂，以免腐蚀机器设备。俄罗斯石油管道运输公司总裁尼古拉·托卡列夫4月30日告诉俄总统弗拉基米尔·普京，某些私营企业“明知故犯”，把未分离氯化物的原油输入管道。俄方已逮捕多名涉案人员。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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