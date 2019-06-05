美国府院强化互联网巨头反垄断监管 调查过程漫长

美国国会众议院司法委员会3日针对几家本国互联网技术企业发起国会首次反垄断调查。

消息人士同一天披露，美国联邦政府两大反垄断执法部门已分别对谷歌、苹果、脸书和亚马逊作监管审查。

媒体分析，调查可能耗时数年，不太可能以拆分企业而告终。

【分头查】

众议院司法委员会3日发表声明，说“将对大型技术平台掌控的市场权力作自上而下的评估”，判定这些互联网巨头是否有反竞争行为。

《纽约时报》认为，这可能导致美国数十年来首度修订反垄断法规。现有法规出台时，互联网行业尚未诞生。

众院司法委员会反垄断小组委员会民主党籍负责人戴维·西西兰当天告诉媒体记者，国会今后18个月打算举行系列听证会，听取顶级企业高级管理人员证词并调阅企业内部文件。大型互联网平台是调查重点，国会已经把相关打算告知上述4家企业。

西西兰说，如果国会经调查发现企业不当行为，将敦促司法部或联邦贸易委员会介入。

两名知情人士向路透社披露，司法部和联邦贸易委员会已经“划分地盘”，分别监管苹果和谷歌、脸书和亚马逊并决定是否正式立案调查。

美国媒体最先报道这一动向。受此影响，4家互联网巨头的股票价格当天早些时候急跌。司法部、联邦贸易委员会和4家企业3日拒绝回应媒体提问。

国会参众两院多名议员当天欢迎府院着手调查互联网巨头，认为大型企业掌控的权力理应接受审查。

【路迢迢】

多家媒体推断，调查将是漫长过程，政府监管措施和反垄断新法规可能数年后才能到位。

布鲁金斯学会研究员、曾任美国联邦通信委员会主席幕僚长的布莱尔·莱文告诉美联社，反垄断调查不会一蹴而就，最有可能的调查结果是政府加强对企业隐私政策等方面的监管。

互联网巨头不太可能应消费者权益组织呼声而遭拆分。拆分寡头企业在世界范围内比较罕见。按照路透社的说法，美国反垄断调查通常以企业同意改变特定经营行为而结束。

对互联网巨头持批判态度的非营利组织“公开市场研究所”法务总监桑迪普·瓦希桑认为：“正式调查以前有很长的路要走，而且调查可能遭延长。”他希望政府能对互联网行业“大鱼吃小鱼”的收购加以限制。

其他专家认为，美国政府不太可能采取宽泛的措施。按照《纽约时报》的说法，其中一个原因是，尽管互联网巨头可能涉嫌倾轧同行企业，消费者似乎没有因为企业垄断遭受损失。谷歌和脸书对用户免费，亚马逊标榜自己收费低廉。

调查可能进展缓慢的另一个原因是，能引来反垄断“炮火”的企业势必坐拥大批说客和律师，在全国各国会选区雇用大量员工。（海洋）（新华社专特稿）

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