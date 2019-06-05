埃尔多安：不会因美国施压退出S-400防空系统协议

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4日说，土耳其不会因为承受美国压力而退出与俄罗斯签订的购买S-400型防空导弹系统协议。
埃尔多安当天告诉媒体记者：“我们已经（与俄罗斯）达成协议。我们决定了。”
美国媒体先前报道，美方要求土方在6月第一周结束前取消购买俄制S-400系统，改为购买美制“爱国者”防空导弹系统，否则可能制裁土方。
埃尔多安说，美国的“爱国者”性价比不如俄罗斯的S-400。
土耳其和美国就S-400系统争论多时。两国同为北大西洋公约组织成员。北约及美方认为，S-400与北约的防御体系不兼容，对美国的F-35型战斗机构成威胁。土耳其正从美国购买F-35型战斗机。
美国国防部分管国际安全事务的代理助理国防部长凯蒂·惠尔巴杰上周说，土方如果坚持购买S-400，它参与的F-35战机项目以及与北约的合作将面临“灾难性”后果。她说，土方购买S-400将破坏它与北约的合作能力，迫使美方施行制裁；即使政府不想就这笔交易惩罚土耳其，国会也会强迫政府这么做。（王雪梅）【新华社微特稿】
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