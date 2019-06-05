伊朗斥美发起“经济战” 解除制裁前不与美对话

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫3日指认美国对伊朗施加制裁是“经济战”，说美方解除制裁前伊方不会与美方对话。

【强硬回应】

扎里夫当天在社交媒体“推特”留言，指认美方针对伊方的“经济恐怖主义”致使无辜民众“遭殃”。

他上传一段视频，显示一名伊朗妇女说她儿子的腿需要义肢，但因伊朗遭受美国制裁，她买不到义肢。

“像这个小男孩，他长大了，他的妈妈却没有办法为他买义肢，它们（义肢）受到制裁，”扎里夫写道，“这是（美国总统唐纳德·）特朗普发动的经济战。”

他说，制裁与美伊对话“不能同时进行”，“无论对话是否预设条件”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥前一天说，美方愿意“不预设条件”与伊方对话，但美方促使伊方“改变行为方式的努力”不会停止。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维2日晚些时候告诉媒体记者，伊方不会理睬美方“文字游戏”。

伊朗与伊朗核问题六国2015年达成伊核协议，而美国去年5月退出这一协议并恢复和强化对伊制裁，试图借助极限施压迫使伊朗与美国重新谈判伊核协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

【立场软化？】

扎里夫在“推特”留言当天，美国军方邀请美联社等媒体记者参观“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰打击群。美军5月上旬派遣这一航母打击群和B-52型轰炸机特遣队前往海湾，随后部署一艘两栖攻击舰和一套“爱国者”防空导弹系统作为支援，以应对所谓伊朗对美国的“可信威胁”。

只是，这一航母打击群至今没有穿过霍尔木兹海峡进入海湾。

美联社报道，航母打击群现在处于阿曼以东大约320公里的阿拉伯海水域。记者问及为什么不驶入海湾，打击群指挥官约翰·韦德说，这一打击群能够“在任何时间、任何地点执行我的命令”，但他没有说明“命令”的具体内容。

另一名军官帕特南·布朗说：“你不想无意中让事态升级。”

伊朗多次警告，如果美方“封杀令”使伊方无法出口原油，伊朗将不惜封锁霍尔木兹海峡。美方说，霍尔木兹海峡是国际水域，伊方无权封锁。

美联社报道，“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群迄今没有进入海湾，有助美伊之间紧张局势“降级”；蓬佩奥前一天说愿“不预设条件”与伊朗对话，显现美方“立场软化”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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