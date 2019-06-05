墨西哥外交部：拒绝成为移民潮中的“安全第三国”

墨西哥外交部3日重申，墨方拒绝成为中美洲移民前往美国途中的“安全第三国”。

【设“红线”】

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德3日在美国首都华盛顿告诉记者，墨方致力于阻止中美洲非法移民前往美国，美方一些官员主张让墨西哥成为“安全第三国”，墨方不予接受。

“墨方不接受使墨西哥成为‘安全第三国’的方案，”他说，“他们（美方）还没有向我提出这一建议。他们知道，我们不会接受。”

墨西哥驻美国大使玛尔塔·巴尔塞纳说：“我们所能磋商的范围有明确界限，限度是（不能有损）墨西哥的尊严。”

依照“安全第三国”方案，寻求庇护者必须在抵达的首个安全国家申请庇护。如果墨西哥成为“安全第三国”，取道墨西哥前往美国的移民必须首先向墨西哥申请庇护。

美国政府5月30日宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%关税，7月1日起提高至10%，以后每个月提高5个百分点，10月1日提高至25%，后续维持这一水平，直至墨西哥“实质性阻止”移民北上美国。

埃布拉德率领代表团定于5日在华盛顿与美国国务卿迈克·蓬佩奥率领的团队磋商加征关税事宜。

路透社报道，美国多个领域的市场人士密切关注这次会谈。他们担忧，如果美方加征关税，从墨西哥进口汽车和零部件、电视、啤酒和食品等产品费用将增加，最终将挫伤美国经济。

墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯说，对墨西哥商品加征关税将影响美国全部50个州，损害两国消费者利益和就业；如果美方落实这一举措，墨方将予以报复，针对某些美方商品加征关税或借助一些多边组织索赔。

美联社援引墨西哥农业部长维克托·比利亚洛沃斯的话报道，墨美农业领域2018年日均贸易额大约1.3亿美元，如果美方向墨方商品加征5%关税，日均农业贸易额将缩水380万美元。

墨西哥经济严重依赖对美出口，80%的出口商品输往美国。美方数据显示，2018年，墨西哥向美国出口大约3470亿美元的商品。

【提合作】

美国总统唐纳德·特朗普3日在社交媒体“推特”留言：“为了展现诚意，墨方应当立即阻拦移民和毒品从他们国家涌向我们南部边境。如果他们愿意，就能做到！”

墨西哥外交部长埃布拉德3日说，两国合作是化解移民危机的“最佳办法”。

墨方多次主张以对话方式化解移民危机。不过，特朗普2日发“推文”：“墨方派遣一支大型代表团讨论边境问题……但我们希望行动，而不是对话。”

美国代理国土安全部长凯文·麦卡利南2日说，墨方应当采取更多措施，包括向边境部分地区增派人力、加强边防审查、打击协助偷渡的犯罪网络、接纳更多移民在墨西哥等候美方审批庇护申请。

墨方去年12月同意接收部分中美洲非法移民，让他们在墨西哥等候美国审批庇护申请。从今年1月至5月29日，美方把超过8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

墨西哥驻美国大使巴尔塞纳说，美国决定对墨西哥加征关税和取消援助洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多无法阻止移民潮，可能适得其反。

取道墨西哥涌向美国的移民多来自上述中美洲三国。墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔去年12月就任后多次呼吁美方帮扶这些国家的经济，使它们的民众不再寻求移民美国。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：任付丽(实习生)、杨牧)