13人竞逐英国保守党党首 前外交大臣被看好

法新社3日梳理，已有13名英国保守党成员公开宣布角逐党首，以接替特雷莎·梅的党内职位以及英国首相职务。

按照这家通讯社推算的获胜概率，前外交大臣鲍里斯·约翰逊排名第一，承诺带领英国今年10月脱离欧洲联盟，不管英国与欧盟之间是否有协议；环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫排名第二，支持把“脱欧”日期延至明年底。

排名第三的是5月22日辞任英国议会下院领袖的安德烈娅·利德索姆，主张不延期且可控的“无协议脱欧”。

英国保守党籍国际贸易大臣利亚姆·福克斯4日告诉英国广播公司，支持外交大臣杰里米·亨特接替特雷莎·梅出任首相。他认为，亨特明白必须向欧洲传达的信息是英国将尽力有协议“脱欧”，但即便没有协议也势必“脱欧”。

英国2016年经由全体公民投票决定“脱欧”，但在公投近3年后，因首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议难获议会批准，“脱欧”日期延至最迟今年10月31日，特雷莎·梅被迫宣布辞任保守党党首并留任首相至新党首选出。（海洋）【新华社微特稿】

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