伊拉克政府军打死6名“伊斯兰国”武装人员

据伊拉克军方消息，伊拉克政府军4日在安巴尔省和萨拉赫丁省共打死6名极端组织“伊斯兰国”武装人员，政府军方面在交火中有4人死亡、4人受伤。
安巴尔省军方官员萨巴赫·奥贝迪告诉新华社记者，安全部队当日在该省费卢杰市以南地区打死了两名用小型武器袭击安全人员的“伊斯兰国”武装人员。在安巴尔省靠近叙利亚边境的加伊姆镇，安全部队击毙了一名骑着装有爆炸物的摩托车的自杀式爆炸袭击者。
伊拉克联合行动指挥部4日发表声明说，伊政府军士兵当日在萨拉赫丁省塔尔米耶镇搜捕“伊斯兰国”残余武装时，一枚路边炸弹发生爆炸，随后，藏匿在附近一个果园的武装人员与政府军士兵发生激烈交火。3名“伊斯兰国”武装人员在交火中被打死，政府军方面4人死亡、4人受伤。
2017年12月，伊拉克政府宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。（记者张淼）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】