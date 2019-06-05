伊拉克政府军打死6名“伊斯兰国”武装人员

据伊拉克军方消息，伊拉克政府军4日在安巴尔省和萨拉赫丁省共打死6名极端组织“伊斯兰国”武装人员，政府军方面在交火中有4人死亡、4人受伤。

安巴尔省军方官员萨巴赫·奥贝迪告诉新华社记者，安全部队当日在该省费卢杰市以南地区打死了两名用小型武器袭击安全人员的“伊斯兰国”武装人员。在安巴尔省靠近叙利亚边境的加伊姆镇，安全部队击毙了一名骑着装有爆炸物的摩托车的自杀式爆炸袭击者。

伊拉克联合行动指挥部4日发表声明说，伊政府军士兵当日在萨拉赫丁省塔尔米耶镇搜捕“伊斯兰国”残余武装时，一枚路边炸弹发生爆炸，随后，藏匿在附近一个果园的武装人员与政府军士兵发生激烈交火。3名“伊斯兰国”武装人员在交火中被打死，政府军方面4人死亡、4人受伤。

2017年12月，伊拉克政府宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。（记者张淼）

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