美国波士顿市中心发生枪击一人死亡

美国波士顿市中心4日发生枪击事件，造成一人死亡。

波士顿市警察局长威廉·格罗斯当天在记者会上说，当地时间上午11时左右，波士顿繁华区域巴克贝发生一起枪击事件，一名30岁至40岁的男子身中数弹，被送到医院后不治身亡。警方已逮捕一名嫌疑人。

据当地媒体报道，案发地点在波士顿地标建筑之一保德信中心大厦附近。波士顿市长马蒂·沃尔什说，在光天化日之下发生这样的枪击事件，在波士顿并不常见。

巴克贝是波士顿时尚的购物娱乐区，也是波士顿最昂贵住宅区之一。（记者徐剑梅 刘阳）

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