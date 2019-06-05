人民网>>国际

美国波士顿市中心发生枪击一人死亡

2019年06月05日09:35  来源：新华网
 

　　美国波士顿市中心4日发生枪击事件，造成一人死亡。

　　波士顿市警察局长威廉·格罗斯当天在记者会上说，当地时间上午11时左右，波士顿繁华区域巴克贝发生一起枪击事件，一名30岁至40岁的男子身中数弹，被送到医院后不治身亡。警方已逮捕一名嫌疑人。

　　据当地媒体报道，案发地点在波士顿地标建筑之一保德信中心大厦附近。波士顿市长马蒂·沃尔什说，在光天化日之下发生这样的枪击事件，在波士顿并不常见。

　　巴克贝是波士顿时尚的购物娱乐区，也是波士顿最昂贵住宅区之一。（记者徐剑梅 刘阳）

(责编：任付丽(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved