黎巴嫩总统强调打击恐怖主义是长期任务

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩4日说，打击恐怖主义是长期任务，黎巴嫩各安全机构应保持警惕，加强协调与情报共享。

奥恩当天在总统府主持召开由国防部长、军方和警方高官参加的安全会议。总统办公室会后发表声明说，奥恩认为日前发生在北部城市的黎波里的恐怖袭击不会影响黎巴嫩稳定，各安全机构之间应加强协调合作与情报共享，加强对嫌疑人员的监控。

声明说，初步调查显示，的黎波里恐怖袭击是“报复黎巴嫩军队和警方”的行为。

3日晚，黎巴嫩北部城市的黎波里发生多起袭击事件，造成至少2名军人和2名警方人员死亡，另有多人受伤。袭击者在被追捕过程中引爆身上的炸弹背心身亡。

据当地媒体报道，袭击者阿卜杜勒-拉赫曼曾在叙利亚加入极端组织“伊斯兰国”，2016年被黎巴嫩安全部队以恐怖主义罪名逮捕，2017年年底获释。（记者李良勇）

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