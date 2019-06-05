尼日利亚常驻联合国代表穆罕默德-班德当选第74届联大主席

这是6月4日在位于纽约的联合国总部拍摄的新当选的第74届联合国大会主席、尼日利亚常驻联合国代表提贾尼·穆罕默德-班德（右）。 新华社记者李木子摄
新华社联合国6月4日电（记者林远 王建刚）第73届联合国大会4日选举尼日利亚常驻联合国代表提贾尼·穆罕默德-班德为第74届联合国大会主席。穆罕默德-班德将于今年9月新一届联大开幕时上任。
联大当天召开全体会议，一致选举穆罕默德-班德为新一届联大主席。穆罕默德-班德在当选后致辞说，他的工作重点将包括促进和平与安全、消除贫困、加强应对气候变化行动和推动包容性发展等。
第73届联大主席埃斯皮诺萨和联合国秘书长古特雷斯在会上向穆罕默德-班德表示祝贺。古特雷斯表示，穆罕默德-班德对非洲大陆当前所面临的挑战有着深刻的见解。新一届联大主席的日程将会非常繁忙，尤其是今年9月将迎来一系列至关重要的会议，希望穆罕默德-班德能在今后几个月里做好准备。
穆罕默德-班德生于1957年，2017年至今担任尼日利亚常驻联合国代表。
自2003年开始，联合国大会每年6月前后选举下一届联大主席，以便现任主席与当选主席有足够时间交接工作。联大通常于每年9月召开新一届会议。按照公平地域轮流的原则，联大主席一职由亚太、非洲、东欧、拉丁美洲和加勒比、西欧和其他国家（包括北美）5个地区轮流推举代表，经大会选举产生，任期一年。
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