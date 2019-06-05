特朗普称愿与英国商签双边贸易协定

正在英国访问的美国总统特朗普4日说，他愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。

特朗普是在当日与英国首相特雷莎·梅共同举行的记者会上作上述表示的。他强调，协定具体内容需要谈判商定。

特雷莎·梅在记者会上说，英美之间的“特殊关系”历史悠久，但她承认双方在诸如气候变化、伊朗核问题等方面的观点存在不同。

特朗普于3日至5日对英国进行国事访问。这是他就任美国总统后首次对英国进行国事访问。

访问期间，特朗普与包括英国女王伊丽莎白二世在内的多位英王室成员会面，并与特雷莎·梅举行会谈。5日，他还将前往英国港口城市朴次茅斯参加二战纪念活动。

去年7月，特朗普曾对英国进行工作访问。（记者桂涛 杨晓静）

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