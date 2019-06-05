特朗普称愿与英国商签双边贸易协定

正在英国访问的美国总统特朗普4日说，他愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。
特朗普是在当日与英国首相特雷莎·梅共同举行的记者会上作上述表示的。他强调，协定具体内容需要谈判商定。
特雷莎·梅在记者会上说，英美之间的“特殊关系”历史悠久，但她承认双方在诸如气候变化、伊朗核问题等方面的观点存在不同。
特朗普于3日至5日对英国进行国事访问。这是他就任美国总统后首次对英国进行国事访问。
访问期间，特朗普与包括英国女王伊丽莎白二世在内的多位英王室成员会面，并与特雷莎·梅举行会谈。5日，他还将前往英国港口城市朴次茅斯参加二战纪念活动。
去年7月，特朗普曾对英国进行工作访问。（记者桂涛 杨晓静）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】