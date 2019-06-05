美国将采取措施限制人员前往古巴

美国国务院4日发布声明称，美方将采取措施限制人员从美国前往古巴，以防止“古巴军方和安全部门从中获利”。

美国务院当天在一份声明中说，美方将禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。此外，美方将不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。

声明称，古巴的旅游业与该国军方和安全部门有密切联系，美方此举旨在限制“古巴军方和安全部门从中获利”。

此前，美国财政部允许人员以包括“团体人文教育”在内的12种旅行类别前往古巴。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。特朗普政府上台后，美国再次收紧对古巴政策。（记者刘品然 刘晨）

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