英国相位争夺激烈 美国总统特朗普挺约翰逊上位

英国执政党保守党党首热门人选、前外交大臣鲍里斯·约翰逊3日承诺，如果接任首相，无论是否达成协议，他都会让英国10月底以前脱离欧洲联盟。

约翰逊在社交媒体“推特”发布几段讲话和竞选宣言。按照路透社的说法，这是他上月确认角逐党首和首相后，首次正式公开造势。

他在视频中讲到公众最关心的“脱欧”、减税、医疗和教育等问题。他说：“如果我入主（唐宁街10号首相府），我们到10月31日会退出欧盟，不管有没有达成协议。”10月31日是欧盟给英国“脱欧”设定的最后期限。

他在另一段视频中说：“（政府）减一些税，你们就能多拿钱。”

约翰逊打响选战当天正值美国总统唐纳德·特朗普到访英国。这名领跑多项民意调查的风头人物受到特朗普支持。

特朗普出访前接受英国媒体《太阳报》专访时毫不避讳地提到，他认为约翰逊是接替特雷莎·梅的上佳人选，称约翰逊“干得特别好”。

特雷莎·梅定于7日正式辞去保守党党首一职并留任首相至保守党选出新党首。新党首将出任新首相，任期至下次议会选举。

按照程序，保守党议员将以末位淘汰方式选出两名候选人，然后由16万名保守党成员投票选出党首。

其他竞选者包括前议会下院领袖安德烈娅·利德索姆、国际开发大臣斯图尔特、前就业与养老金大臣埃丝特·麦克维伊、前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布、外交大臣杰里米·亨特、卫生大臣马修·汉考克等12人。

路透社报道，依照他们对无协议“脱欧”的立场，这些竞选者分成两派：一派支持在没有过渡期协议缓冲的情况下直接“脱欧”；另一派反对那样做。前一派代表人物是约翰逊，后一派代表人物是亨特。

约翰逊曾任伦敦市长和外交大臣。去年7月，他因与特雷莎·梅就“脱欧”问题立场分歧而辞任外交大臣。

按照路透社的说法，约翰逊直率的讲话方式和鲜明的个人风格为他赢得大量支持；但一些人批评他是善于投机的政客。

约翰逊定于晚些时候赴威斯敏斯特地方法院出席听证会，回应针对他涉嫌在“脱欧”宣传活动中撒谎并误导选民的指认。

英国2016年举行公民投票决定“脱欧”。约翰逊力主“脱欧”，当时宣称英国作为欧盟成员国，每周向欧盟贡献3.5亿英镑（约合30.6亿元人民币）。约翰逊称，如果英国“脱欧”，这笔钱将不再流向欧盟，而是用于英国国民保健制度(NHS)，向患者提供资金支持。

美联社报道，英国统计部门谴责约翰逊滥用数据，构成误导。

一名民间人士指认约翰逊蓄意误导民众，要求法院传唤约翰逊并以众筹方式筹得诉讼费用。

英国威斯敏斯特地方法院法官5月29日裁定，将传唤约翰逊出席听证会。不过，具体听证日期尚未确定。约翰逊经由律师否认不诚实。（王宏彬）（新华社专特稿）

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