哈梅内伊呼吁伊朗国民继续抵抗美国压力

伊朗最高领袖哈梅内伊4日在德黑兰出席一场公开活动时发表讲话，呼吁伊朗国民继续抵抗美国的压力。

哈梅内伊说，长期以来，伊朗的抵抗政策取得了成果并鼓舞了其他受压迫的国家。伊朗在各个领域都取得了进步，当前已具备敌人夺不走的军事威慑能力。

哈梅内伊说，伊朗不用理会美国的会谈提议，美国意在迫使伊朗投降。他说，抵抗要付出代价，但投降的代价更高。美国应“离伊朗事务远一点”。

美国国务卿蓬佩奥2日在瑞士访问时表示，美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈，但美国对伊朗保持压力的措施不会松动。伊朗外交部对此表示，美方是玩文字游戏，并不值得伊朗采取行动。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。近期，美国不断对伊朗施加新的压力，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。但截至目前，伊朗国内物价水平和外汇汇率保持相对稳定，制裁压力并未给伊朗经济、民生造成明显影响。

(责编：刘叶婷、杨牧)