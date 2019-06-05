推动中越经贸合作更加平衡健康发展

人民网河内6月4日电（记者刘刚） 中国驻越南使馆临时代办尹海虹6月4日在使馆主持记者吹风会，与经商参赞胡锁锦、武官罗宾分别向越南媒体介绍了中美经贸摩擦情况及中越经贸合作、防务合作进展，并就有关问题回答越南记者提问。
尹海虹简要介绍了中国国务院新闻办公室2日发表的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，指出美国挑起对华经贸摩擦损害中美两国和全球利益，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场，愿采取合作方式解决中美经贸分歧和摩擦，但在重大原则问题上中国决不让步。
尹海虹列举今年一季度中国宏观经济数据，指出中国经济继续延续总体平稳、稳中有进的发展态势，经济结构继续朝着优化、调整、升级的方向发展。面对外部不确定因素，在中国党和政府的领导下，在强大的国内市场内生动力和对外开放政策的推动下，我们有信心克服短期挫折，取得更大发展成就。
胡锁锦介绍了近期中越经贸投资合作取得的积极进展，强调中方愿进一步扩大开放，采取切实有效措施推动中越经贸合作朝着更加平衡健康方向发展，为两国人民带来更多实实在在的利益。
罗宾介绍了中国国务委员兼国防部长魏凤和访越成果，强调中方愿同越方一道，落实好两党最高领导人共识，进一步深化两军合作，为增进两国政治互信、深化中越友好作出更大贡献。
越南外交部、信息传媒部等政府部门，越南社科院、计划投资部发展战略院、防务国际关系研究院等多家越南主要智库，越通社、越南之声广播电台、《人民报》、《人民军队报》等20多家越南主流媒体和社交媒体记者参加吹风会。（完）
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