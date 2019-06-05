世界银行：贸易壁垒加大是全球经济面临的重大风险

人民网华盛顿6月4日电（记者吴乐珺） 世界银行4日发布最新一期全球经济展望，称2019 年全球经济面临重大风险，增速将放慢至 2.6%，并认为新兴和发展中经济体增长易受贸易及金融动荡影响，2019 年增速为 4%。

这份名为《全球经济展望: 紧张局势加剧，投资低迷》的报告预计，新兴和发展中经济体增长受到投资疲软制约，风险倾向于下行，包括贸易壁垒加大、金融压力重现以及几个主要经济体减速幅度超出预期，错配或抑制投资的结构性问题也对增长前景构成压力。对于发达经济体而言，2019 年增速将会放缓，尤其是在欧元区，美国增速今年将放缓至 2.5%，2020 年进一步放慢至 1.7%；受贸易和内需疲软拖累影响，预计欧元区 2020 至 2021 年欧元区增速将在 1.4%左右。

报告还称，虽然全球贸易减速、大宗商品价格稳定，但考虑到全球金融环境有利以及中国政府有能力调整货币和财政政策应对外部挑战，预计中国 2019 年增速为6.2%。

世界银行集团行长戴维·马尔帕斯说:“更强劲的经济增长对于减少贫困和提高生活水平至关重要。目前的经济增长动能仍然不足，而发展中经济体债务上升和投资增长疲软阻碍他们充分发挥潜力。当务之急是各国进行重大结构性改革以改善营商环境和吸引投资。”

报告还强调了债务增加的问题。新兴和发展中国家的政府债务自2007年以来平均增长了GDP的15%到51%。在低利率环境下，这些经济体需要在购买债务以促进投资增长与避免与过高债务水平相关的风险之间取得谨慎平衡。

世界银行预测局局长阿伊汗·高斯说:“在目前全球低利率且增长乏力的环境下，增加政府借贷看起来似乎 为促增长项目融资的一个具有吸引力的选择。然而，正如金融危机史所一再证明的，决不能把债务当成是免费的午餐。”

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