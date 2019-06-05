天下为公行大道（“今日之中国”系列述评）

如今，生活在巴基斯坦港口城市卡拉奇的外科医生阿里·海德尔可以安心为患者做完一台手术，不用再担心中途停电。

如今，越南姑娘武氏菊正在加紧演练，为早日成为合格的第一代越南轻轨运营工作者默默努力。

如今，生活在黑山共和国群山中的老人彼得罗维奇，见证黑山第一条高速公路一天天修建而成，对未来的生活满怀憧憬……

这些触手可及的变化，让他们记住了一个名字——中国。因为是中国修建的电厂让卡拉奇的医院告别了停电的历史，是中国开展的培训为越南第一代轻轨人带来了必需的知识，是中国施工的道路让黑山的群山叠嶂变成大道通途。

大道之行也，天下为公。身处百年未有之大变局，当治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字给人类带来严峻挑战，治病除弊的中国理念，正在赢得国际社会的普遍认同；兼济天下的中国行动，凝聚起共同发展的强大力量，携手各国迈向合作共赢的康庄大道。

坚守公心

中国智慧启迪全球未来

环顾当今世界，单边主义、保护主义浪潮此起彼伏，贫富差距扩大、全球气候变暖、恐怖袭击频发等问题交织难解，全球治理秩序亟待改革完善……乱象之中，“世界怎么了、我们怎么办？”的时代之问依然发人深省。

面对全球发展的“四大赤字”，中国提出破解难题的“四个坚持”：坚持公正合理，坚持互商互谅，坚持同舟共济，坚持互利共赢，共建人类命运共同体。这一方案，根植于“世界大同”“和合共生”的中华传统文化，展现了“以天下为己任”的中国担当，为站在十字路口的人类指明了方向。

从新型大国关系、新安全观、新发展观、正确义利观，到共商共建共享的全球治理观、“多彩、平等、包容”的文明观，命运共同体的丰富内涵令人耳目一新。挪威学者约翰·加尔通将其称为一种新的“世界观”——以整体意识、全球思维、人类情怀审视世界。

命运共同体理念的可贵之处，还在于摒弃零和博弈的陈旧思维，展现了超越意识形态和地缘政治的中国智慧。从“历史终结论”“文明冲突论”，渲染颇多的所谓“修昔底德陷阱”到“中国威胁论”，对抗冲突的思维怪圈令世界深受其害，让人们对中国方案更加充满期待。正如英国剑桥大学马丁·雅克教授所说：“中国提供了一种‘新的可能’，这就是摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。这是前无古人的伟大创举，也是改变世界的伟大创造。”

“一个国家、一个民族对世界和人类作出的贡献不仅在于创造了多少物质，还在于提出了什么理念。”希腊总统帕夫洛普洛斯日前在访华时如是说。在他看来，人类命运共同体理念深刻体现了中国作为一个负责任大国的担当。

如今，人类命运共同体理念被写入联合国相关决议，得到越来越多国家的认同。兼善天下、崇尚和合的中国智慧，因直面时代挑战，体察世界巨变，直击人们对和平发展的期盼，展现出强大的影响力和感召力。

践行公道

中国行动增益世界福祉

知行合一，坐言起行。人类命运共同体不仅是引领人类发展的远大理想，更是脚踏实地的扎实行动。

中国敞开胸怀与世界分享机遇。从智利的大樱桃到马来西亚的白咖啡，大量外国特色产品涌入中国市场，中国消费红利令世界受益；为扩大进口，中国去年举办首届中国国际进口博览会，吸引超过40万名境内外采购商到会洽谈采购；开放的氛围、涌动的商机，吸引越来越多的外企用脚 “投票”。中国商务部数据显示，2018年中国新设立外商投资企业超过6万家，同比增长近70%。

中国真心实意助推全球发展。随着“一带一路”建设持续推进，沿线国家正在收获累累硕果。高山和大海为证，从马尔代夫到斯里兰卡，中国带来的基建“零突破”把人们代代传承的梦想变成现实；碧水和蓝天见证，从老挝到哈萨克斯坦，中国实施的绿色环保项目既守护盎然春色，又点亮光明未来；喜悦和繁华见证，从孟加拉国到塞尔维亚再到希腊、埃及，中国推动的合作项目为当地百姓带来了满满的获得感。

中国坚定履行对国际社会的承诺。加入世贸组织以来，中国在货物降税、服务贸易开放、进口配额等非关税措施等方面全面履约，不仅如此，中国用行动诠释深化开放的诚意，从推动现代服务业、制造业、农业全方位对外开放，到在更多领域允许外资控股或独资经营，中国开放的大门越开越大。

计利当计天下利。践行公道的中国行动，让世人切实感受到共商共建共享的力量，体会到携手合作谋求共赢的裨益。在联合国日内瓦办事处总干事迈克尔·穆勒看来，中国在加强国际社会团结协作、实现发展目标方面发挥引领作用，人类命运共同体理念“正在世界上落地生根”。

秉持公理

中国风范赢得世界人心

德不孤，必有邻。日前，意大利、卢森堡、秘鲁等多个国家正式加入“一带一路”朋友圈，在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛规模超过首届……合作共赢的中国理念，吸引越来越多国家携手前行。

与此同时，中国促合作、谋共赢的形象也在世界范围内深入人心。德国商业银行日前开展的一项最新调查显示，德国中小企业认为，如今中国是比美国或英国更可信的贸易伙伴。智利一家权威民调机构不久前进行的民调表明，超过3/4的智利民众对中国的国家形象给予积极正面评价。智利《信使报》说，这一民调结果说明，中国为推动世界经济发展所作出的贡献得到民众普遍认可。

然而，在一些奉行霸权、唯我独尊的国家眼中，中国的进步不仅不是好事，反而对自身发展构成了威胁。为了维护霸主地位，美国不惜挥舞“关税大棒”、实施科技霸凌、挑动对立冲突。

面对美方的蛮横打压，中国立场鲜明：美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求，根本行不通，中方在重大原则问题上决不让步；同时，中国将继续加大力度深化改革、扩大开放，一如既往地欢迎各国企业分享中国发展机遇。

大事难事见担当，顺境逆境看襟怀。中国以实际行动向世界表明：谋发展、求富强，不是为了取代谁的地位，也不是为了争抢谁的利益，而是为切实促进本国和世界人民的福祉，让亿万民众的生活更加幸福美好。为世界的繁荣稳定贡献力量，才是大国的责任担当，才是和平发展的人间正道。

得道多助，失道寡助。如今，美式霸凌受到越来越多的国家反对，中国捍卫自身合法权益，维护多边主义的正义之举得到了越来越多国家的支持。正如法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔所说，“全球治理不能依靠恐吓和威胁，而是应坚持开放共赢……美国的霸凌行为，与中国提出的‘人类命运共同体’理念形成了强烈反差。”

时代潮流浩浩荡荡，历史大势不可阻挡。构建人类命运共同体的理念与实践，必将在全球范围内赢得更多认同和支持，共同奏响和平发展、合作共赢的时代交响。

（新华社北京6月4日电 记者韩冰、杜白羽）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 06 版）

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