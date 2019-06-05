厄瓜多尔举办“汉语桥”世界大学生中文比赛

新华社基多6月3日电 （记者郝云甫）第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛厄瓜多尔赛区决赛日前在首都基多举行，来自厄全国大专院校的10名选手参赛。

本次比赛主题是“天下一家”，选手们通过自我介绍、主题演讲、知识问答和才艺表演等环节，向评委和200多名现场观众展示各自的汉语水平。

来自厄瓜多尔圣弗朗西斯科大学的莉丝贝特·德尔加多（中文名丽丝）流利又富有感染力的中文打动了全场观众。在才艺展示环节，她演绎的新疆舞《欢乐地跳吧》点燃了现场观众的激情，掌声、笑声、喝彩声不断。

经过激烈角逐，丽丝最终获得冠军。“对我来说，汉语是世界上最神秘的语言，发音像跳动的音符，汉字则像美丽的图画。”丽丝说，在准备比赛的过程中，她的语言能力、毅力、逻辑思维能力都得到锻炼，能有机会去中国参加全球中文大赛总决赛，让她变得更有自信心。

此次大赛由孔子学院总部主办，厄瓜多尔圣弗朗西斯科大学承办。圣弗朗西斯科大学孔子学院中方院长靳建芳赛后表示，近年来，厄瓜多尔掀起一股学习汉语的热潮。选手们展现出来的汉语水平和综合素质逐年提升，每年都会涌现出一批高水平的新选手，“汉语桥”中文比赛在厄瓜多尔的影响力也不断提升。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

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